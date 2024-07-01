صنداونز يعلن رحيل سيرينو

أعلن ماميلودي صنداونز اليوم الإثنين رحيل أربعة لاعبين من صفوف الفريق عقب فسخ تعاقدهم.

واللاعبون الذين رحلوا عن الفريق الجنوب إفريقي هم جاستون سيرينو وبريان أونيانجو وبونجاني زونجو وثابيسو كوتوميلا.

وانضم سيرينو إلى صنداونز قادما من بوليفار البوليفي في سنة 2018.

وكان سيرينو قريبا من ارتداء قميص الأهلي في سنة 2022 لكن لم يستطع المارد الأحمر التوصل لاتفاق مع الفريق الجنوب إفريقي.

وخاض اللاعب الأوروجوايائي مع صنداونز 202 مباراة سجل خلالهم 41 هدفا وصنع 44 آخرين.

أما بريان أونيانجو فانضم للفريق قادما في صفقة انتقال حر في سنة 2020 قادما من مواطنه ماريتزبورج يونايتد.

وانضم بونجاني زونجو إلى صنداونز الموسم الماضي قادما من أميان الفرنسي.

أما ثابيو كوتوميلان فانضم للفريق فانضم في سنة 2021 قادما من ماريتزبورج يونايتد.