نيوكاسل يضم لويس هال نهائيا من تشيلسي
الإثنين، 01 يوليه 2024 - 14:51
كتب : FilGoal
أعلن نيوكاسل اليوم الإثنين رسميا ضمه للاعب الإنجليزي لويس هال نهائيا قادما من تشيلسي بعد موسم قضاه رفقته معارا.
لويس هال
النادي : نيوكاسل يونايتد
اللاعب صاحب الـ19 عاما شارك الموسم الماضي مع نيوكاسل في 22 مباراة سجل خلالهم هدفين.
وانضم اللاعب بعقد طويل الأمد دون الكشف عن مدته مقابل 28 مليون يورو جنيه إسترليني.
وقال لويس هال: "أنا فخور للغاية لقدرتي على البناء على ما قدمته الموسم الماضي ومواصلة رحلتي مع نيوكاسل".
وأردف "اكتسبت الكثير من الخبرات الموسم الماضي ونتطلع إلى دفع أنفسنا أكثر فأكثر الموسم المقبل، لا أطيق الانتظار حتى بدايته".
وأصبح لويس هال بذلك ثالث صفقات نيوكاسل الصيفية بعد مدافع بورنموث لويد كيلي وحارس برمنجهام جون رودي.
وأنهى نيوكاسل الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في المركز السابع بـ60 نقطة.
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