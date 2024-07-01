ذا أثليتك: مانشستر يونايتد بدأ مفاوضاته مع بايرن لضم دي ليخت

بدأ مانشستر يونايتد مفاوضاته مع بايرن ميونيخ لضم مدافعه ماتياس دي ليخت خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما ذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها اليوم الإثنين فإن المفاوضات الرسمية بين الناديين بدأت بناء على رغبة من مدرب الفريق إريك تين هاج بعدما سبق ودرب اللاعب في صفوف أياكس.

وانضم دي ليخت إلى بايرن الموسم الماضي قادما من يوفنتوس بعقد يمتد حتى عام 2027.

وأوضح التقرير أن الصفقة نسبة حدوثها أكبر من صفقة انضمام جاراد براثوايت من إيفرتون في ظل طلب الأخير الحصول على 70 مليون جنيه إسترليني في ظل أن عرض يونايتد هو نصف ذلك المبلغ بالإضافة لثمانية ملايين أخرى كحوافز.

وخاض دي ليخت مع بايرن 73 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع هدفين.