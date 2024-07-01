"مصمم من أجل الأحلام الكبيرة".. مانشستر يونايتد يعلن قميصه الجديد

الإثنين، 01 يوليه 2024 - 11:51

كتب : رامي جمال

برونو فيرنانديز يتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر سيتي

أعلن مانشستر يونايتد اليوم السبت قميصه الأساسي الجديد لموسم 2024-2025.

وظهر على القميص الراعي الجديد للنادي شركة "سنابدراجون" للإلكترونيات.

وتصدر الإعلان عن القميص الجديد ثلاثي يونايتد الشاب كوبي ماينو وأليخاندرو جارناتشو وراسموس هويلوند.

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وتحت عنوان "مُصمم للأحلام الكبيرة" جاء القميص الذي صنعته شركة "أديداس" باللون الأحمر الداكن مع وجود ثلاثة خطوط بيضاء على كلا الكتفين.

هذا بالإضافة لوجود خطين يشهبان علامة الكهرباء بلون أحمر فاتح على جانبي القميص.

وسيبدأ مانشستر يونايتد موسمه الجديد بملاقاة غريمه التقليدي مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية الموافق السبت العاشر من شهر أغسطس المقبل.

جاء ذلك بعدما توج يونايتد على حساب سيتي نفسه بكأس الاتحاد الإنجليزي.

فيما فاز سيتي بلقب الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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