"مصمم من أجل الأحلام الكبيرة".. مانشستر يونايتد يعلن قميصه الجديد

أعلن مانشستر يونايتد اليوم السبت قميصه الأساسي الجديد لموسم 2024-2025.

وظهر على القميص الراعي الجديد للنادي شركة "سنابدراجون" للإلكترونيات.

وتصدر الإعلان عن القميص الجديد ثلاثي يونايتد الشاب كوبي ماينو وأليخاندرو جارناتشو وراسموس هويلوند.

وتحت عنوان "مُصمم للأحلام الكبيرة" جاء القميص الذي صنعته شركة "أديداس" باللون الأحمر الداكن مع وجود ثلاثة خطوط بيضاء على كلا الكتفين.

A new kit. A new era. Presenting our 2024/25 home kit 💯#MUFC || @adidasFootball — Manchester United (@ManUtd) July 1, 2024

هذا بالإضافة لوجود خطين يشهبان علامة الكهرباء بلون أحمر فاتح على جانبي القميص.

وسيبدأ مانشستر يونايتد موسمه الجديد بملاقاة غريمه التقليدي مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية الموافق السبت العاشر من شهر أغسطس المقبل.

جاء ذلك بعدما توج يونايتد على حساب سيتي نفسه بكأس الاتحاد الإنجليزي.

فيما فاز سيتي بلقب الدوري الإنجليزي.