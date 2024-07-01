دي بروين يكشف مستقبله مع مانشستر سيتي

الإثنين، 01 يوليه 2024 - 10:49

كتب : FilGoal

كيفين دي بروين

كشف كيفن دي بروين قائد منتخب بلجيكا النقاب عن مستقبله مع ناديه مانشستر سيتي في ظل انتهاء تعاقده بنهاية الموسم المقبل.

وارتبط اللاعب البلجيكي بالانتقال للدوري السعودي في ظل عدم تجديد تعاقده حتى الآن.

وتحدث دي بروين لموقع "إتش إل إن" الهولندي قائلا: "سأحظى بصيف هادئ وأستمتع بالإجازة وأعود إلى مانشستر سيتي مباشرة".

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وأردف "أفترض أنه ستكون هناك محادثات مع مانشستر سيتي في الأشهر المقبلة".

وانضم دي بروين إلى سيتي قادما من صفوف فولفسبورج في صيف عام 2015.

وخاض اللاعب صاحب الـ33 عاما مع سيتي 382 مباراة سجل خلالهم 102 هدف وصنع 170 آخرين.

وفاز دي بروين مع سيتي ست مرات ومرتين لكأس الاتحاد الإنجليزي ومثلهما للدرع الخيرية، وخمس مرات لكأس الرابطة الإنجليزية، ومرة لكل من دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ويتواجد دي بروين حاليا في ألمانيا رفقة منتخب بلاده حيث يستعد لملاقاة فرنسا مساء اليوم السبت في دور الـ16 من يورو 2024.

دي بروين مانشستر سيتي
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