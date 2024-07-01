انتهت الأزمة بدون قضية.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع دان أشورت من نيوكاسل

بعد أسابيع من القيل والقال والتكهنات انتهت أزمة دان أشورت المدير الرياضي مع نيوكاسل بعدما توصل ناديه الجديد مانشستر يونايتد لاتفاق للتعاقد معه.

وذكر الصحفي الموثوق ديفيد أورنستين في شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية اليوم الإثنين في تقرير له أن يونايتد استطاع أخيرا حل الأزمة بشأن التعويض الذي سيدفعه لنيوكاسل ليبدأ أشورث عمله مباشرة.

وكان أشورث ينوي شكوى نيوكاسل في المحكمة للمساعدة في تسهيل عملية انتقاله وكان يونايتد ينوي تحمل قيمة تكاليفه القانونية.

لكن بعد أربعة أشهر من استقالته من منصبه في نيوكاسل تم حل الأزمة.

وسيكون المدير الرياضي ليونايتد مسؤولا عن قسم كرة القدم والتعاقدات على أن يتلقى التقارير من المدير التقني الجديد جيسون ويلكوكس.

أما أشورث نفسه فسوف يقدم تقاريره لمدير عمليات كرة القدم السير ديف برالسفورد.

وكان جون مورتو مدير قطاع كرة القدم استقال من منصبه في يونايتد في شهر أبريل الماضي بعد عشرة سنوات من العمل مع النادي في ظل التعاقد مع أشورث.

وبذلك يتبقى في التعيينات الإدارية الجديدة في النادي عمر برادة القادم من مانشستر سيتي والذي سيبدأ مهام عمله في وقت لاحق من شهر يوليو الجاري بعد الإعلان عن التعاقد معه رسميا في شهر أبريل الماضي.

وسبق لأشورث العمل في برايتون ووست بروميتش، كما ساهم في تكوين منتخبات إنجلترا السنية تحت 17 و20 سنة في عام 20217 حيث توج كل منهما بلقب كأس العالم آنذاك.