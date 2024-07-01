طارق مصطفى: علمت بتأجيل المباراة من الإعلام.. ولن أخوض أي مباراة قبل مواجهة سموحة

الإثنين، 01 يوليه 2024 - 01:11

كتب : FilGoal

طارق مصطفى - البنك الأهلي

أبدى طارق مصطفى المدير الفني لـ البنك الأهلي استيائه من تأجيل مباراة فريقه ضد سموحة.

وتأجلت مباراة البنك الأهلي ضد سموحة في الجولة 29 من الدوري المصري، بسبب تحديد موعد استكمال مباراة بيراميدز ضد سموحة في الثاني من يوليو. (طالع التفاصيل)

وقال طارق مصطفى عبر قناة صدى البلد: "علمت بقرار تأجيل المباراة ضد سموحة من وسائل الإعلام، وحزين على ما يُتخذ من قرارات وعدم احترام المنظومة في كل شيء".

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وأضاف "ما أراه في الكرة المصرية هو العشوائية، ولا يوجد احترام لفريق البنك الأهلي وهو راعي للكرة المصرية بعدم العودة له قبل اتخاذ القرار وعدم تقدير لمجلس إدارة النادي".

وأكمل "ولماذا صدر القرار بعد 3 أيام؟ واللوائح غير واضحة لذلك لا نحصل على القرار الصحيح في الوقت الصحيح".

وأردف "خلال تجربتي في المغرب القرار يصدر بنهاية اليوم أو اليوم التالي".

وواصل "أريد خوض المباريات بنفس الترتيب، أريد مواجهة سموحة أولا ثم باقي المباريات كما وُضع الجدول".

وكان من المفترض أن يلتقي البنك مع سموحة يوم 2 يوليو لكن المباراة تأجلت حتى 13 يوليو.

وبذلك ستكون مباراة البنك الأهلي الأولى بعد تأجيل لقاء سموحة ضد زد يوم 6 يوليو المقبل.

وتابع "كمدير فني كنت سأواجه سموحة بدون الهاني سليمان وهم يعانون من الإجهاد بعد استكمال المباراة ضد بيراميدز".

واستدرك "حجزنا فندق الإقامة ووضعنا قائمة المباراة، نحن لسنا نادٍ صغير ولابد من معاملة الجميع بالمثل، بهذه الطريقة الكرة المصرية لن تتقدم".

وأتم "البنك الأهلي أكثر نادي مظلوم الموسم الحالي، في أول ربع ساعة من كل مباراة يحصل 2 من لاعبي فريقي على إنذارات".

ويحتل البنك الأهلي المركز الرابع عشر برصيد 30 نقطة من 28 مباراة.

طارق مصطفى الدوري المصري البنك الأهلي
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