الأهلي يعلن رحيل موديست

أعلن الأهلي رحيل أنتوني موديست بعد نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.

أنتوني موديست النادي : لاعب حر الأهلي

وسبق أن أعلن المهاجم رحيله عن الأهلي برسالة وداعية نشرها عبر منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام. (طالع التفاصيل)

وكان FilGoal.com كشف سابقا أن الأهلي استقر بشكل كبير على رحيل موديست بعد نهاية تعاقده في الـ30 من شهر يونيو الجاري.

وشدد النادي على تقديره الكامل لما قدمه موديست طوال فترة تواجده من التزام وجهد وروح عالية مع زملائه، ساهمت في إحراز ثلاث بطولات.

وأوضح النادي "كان موديست من اللاعبين الملتزمين دومًا بقواعد النادي، وبتعليمات الإدارة الفنية. وسعى كثيرًا للتعاون مع زملائه في كل المباريات التي شارك فيها بما يحقق مصلحة الفريق".

وتمنى النادي التوفيق والنجاح لموديست في رحلته القادمة.

وجاءت رسالة موديست كالتالي:

"اليوم أتى وحان وقت الوداع

أنا فخور وممتن بكوني جزء من هذا النادي التاريخي. لقد ارتديت وعشت في رداء النسر وتشرفت بذلك.

شكرا لكل الجماهير على حبهم ودعمهم المذهل يوميا. أنتم أكثر من عظماء وجعلتم هذه التجربة مميزة حقا.

أريد أيضا ان أشكر المدربين والعاملين وفوق كل ذلك زملائي.

في آخر 10 أشهر تمكنت من اكتساب الكثير من المهارات الجديدة وتعلمت الكثير.

معا كفريق فزنا بثلاثة ألقاب: الكأس وكأس السوبر ودوري أبطال إفريقيا، وأنا فخور بذلك.

اللقب الرابع في الطريق، وهو الدوري، فاذهبوا واحصلوا عليه "يلا يا رجالة"

شكرا لكل من رحب بي وساندني ورافقني في تلك الرحلة الصغيرة، أتمنى لكم الأفضل والنجاح المستمر".

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي سيقيم الحفل خلال عدة أيام لتكريم اللاعب الفرنسي قبل أن يترك القاهرة بعد موسم قضاه رفقة النادي.

اللاعب صاحب الـ36 عاما انضم إلى الأهلي في صفقة انتقال حر خلال الصيف الماضي.

وشارك موديست مع الأهلي في 29 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع أربعة.