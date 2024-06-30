"يلا يا رجالة".. موديست يعلن رحيله عن الأهلي

أعلن المهاجم الفرنسي أنتوني موديست رحيله عن النادي الأهلي برسالة وداعية نشرها عبر منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وجاءت رسالة موديست كالتالي:

اليوم أتى وحان وقت الوداع

أنا فخور وممتن بكوني جزء من هذا النادي التاريخي. لقد ارتديت وعشت في رداء النسر وتشرفت بذلك.

شكرا لكل الجماهير على حبهم ودعمهم المذهل يوميا. أنتم أكثر من عظماء وجعلتم هذه التجربة مميزة حقا.

أريد أيضا ان أشكر المدربين والعاملين وفوق كل ذلك زملائي.

في آخر 10 أشهر تمكنت من اكتساب الكثير من المهارات الجديدة وتعلمت الكثير.

معا كفريق فزنا بثلاثة ألقاب: الكأس وكأس السوبر ودوري أبطال إفريقيا، وأنا فخور بذلك.

اللقب الرابع في الطريق، وهو الدوري، فاذهبوا واحصلوا عليه "يلا يا رجالة"

شكرا لكل من رحب بي وساندني ورافقني في تلك الرحلة الصغيرة، أتمنى لكم الأفضل والنجاح المستمر.

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وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي سيقيم الحفل خلال عدة أيام لتكريم اللاعب الفرنسي قبل أن يترك القاهرة بعد موسم قضاه رفقة النادي.

وكان FilGoal.com كشف سابقا أن الأهلي استقر بشكل كبير على رحيل موديست بعد نهاية تعاقده في الـ30 من شهر يونيو الجاري.

اللاعب صاحب الـ36 عاما انضم إلى الأهلي في صفقة انتقال حر خلال الصيف الماضي.

وشارك موديست مع الأهلي في 29 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع أربعة.