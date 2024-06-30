"يلا يا رجالة".. موديست يعلن رحيله عن الأهلي

الأحد، 30 يونيو 2024 - 19:51

كتب : FilGoal

الأهلي - موديست

أعلن المهاجم الفرنسي أنتوني موديست رحيله عن النادي الأهلي برسالة وداعية نشرها عبر منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وجاءت رسالة موديست كالتالي:

اليوم أتى وحان وقت الوداع

أنا فخور وممتن بكوني جزء من هذا النادي التاريخي. لقد ارتديت وعشت في رداء النسر وتشرفت بذلك.

شكرا لكل الجماهير على حبهم ودعمهم المذهل يوميا. أنتم أكثر من عظماء وجعلتم هذه التجربة مميزة حقا.

أريد أيضا ان أشكر المدربين والعاملين وفوق كل ذلك زملائي.

في آخر 10 أشهر تمكنت من اكتساب الكثير من المهارات الجديدة وتعلمت الكثير.

معا كفريق فزنا بثلاثة ألقاب: الكأس وكأس السوبر ودوري أبطال إفريقيا، وأنا فخور بذلك.

اللقب الرابع في الطريق، وهو الدوري، فاذهبوا واحصلوا عليه "يلا يا رجالة"

شكرا لكل من رحب بي وساندني ورافقني في تلك الرحلة الصغيرة، أتمنى لكم الأفضل والنجاح المستمر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي سيقيم الحفل خلال عدة أيام لتكريم اللاعب الفرنسي قبل أن يترك القاهرة بعد موسم قضاه رفقة النادي.

وكان FilGoal.com كشف سابقا أن الأهلي استقر بشكل كبير على رحيل موديست بعد نهاية تعاقده في الـ30 من شهر يونيو الجاري.

اللاعب صاحب الـ36 عاما انضم إلى الأهلي في صفقة انتقال حر خلال الصيف الماضي.

وشارك موديست مع الأهلي في 29 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع أربعة.

أنتوني موديست الدوري المصري الأهلي
نرشح لكم
تقرير مغربي: الرجاء يرفض رحيل بلعمري في ظل اهتمام الأهلي وفريق آخر بيريرا لـ في الجول: هذا ردي على طلب المقاولون إعادة مباراة بيراميدز خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 29 من الدوري المصري مودرن فيوتشر يعلن إصابة جنش ومحمد فاروق خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مواجهة طلائع الجيش ضد الأهلي مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: تحويل شكوى المقاولون لإعادة مواجهة بيراميدز لاتحاد الكرة كما كشف في الجول.. الزمالك يعلن تجديد عقد محمد صبحي خبر في الجول - زد يقدم عرضا للفلسطيني أنس بني عودة
أخر الأخبار
كرة سلة - غياب إيهاب أمين وعاصم مرعي عن قائمة منتخب مصر النهائية لتصفيات الأولمبياد 16 دقيقة | كرة سلة
بعد 6 أشهر فقط مع فيرونا.. لاتسيو يضم تيجاني نوسلين 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
"يلا يا رجالة".. موديست يعلن رحيله عن الأهلي 36 دقيقة | الدوري المصري
تقرير مغربي: الرجاء يرفض رحيل بلعمري في ظل اهتمام الأهلي وفريق آخر 44 دقيقة | الدوري المصري
عدم التدخل الحكومي ضمن 5 مطالب لفرق ليبيا قبل انطلاق مرحلة التتويج لـ الدوري 56 دقيقة | الكرة الإفريقية
يشارك في أبطال إفريقيا.. الهلال بطل دوري السوبر السوداني بعد انسحاب المريخ ساعة | الكرة الإفريقية
يورو 2024 - القبض على مشجع تسلق سطح ملعب مباراة ألمانيا ضد الدنمارك ساعة | ألمانيا 2024
مباشر يورو 2024 – إنجلترا (0)-(1) سلوفاكيا.. إلغاء الهدف بسبب التسلل ساعة | ألمانيا 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: ما حدث من كهربا؟ شأن داخلي.. وهذا غير موجود بأي مكان في العالم 2 قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والزمالك 3 يورو 2024 – تعرف على كل المتأهلين لدور الـ16.. مواعيد المباريات والطريق حتى النهائي 4 خبر في الجول – كواليس جلسة صبحي ولبيب ودياب لحل أزمة عدم خوض الزمالك للقمة