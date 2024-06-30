تشكيل يورو 2024 - لا تغييرات في إسبانيا.. وخماسي يقود دفاع جورجيا

الأحد، 30 يونيو 2024 - 21:06

كتب : FilGoal

لامين جمال - إسبانيا

دفع لويس دي لا فوينتي المدير الفني لـ إسبانيا بنفس الأسماء دون تغييرات في مواجهة جورجيا في رابع مباريات دور الـ 16 من يورو 2024.

ويلتقي المنتخبان على ملعب كولن بصافرة تحكيمية للفرنسي فرانسوا لوتكسيه.

يقود لامين جمال ونيكو ويليامز هجوم إسبانيا رفقة ألفارو موراتا.

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في المقابل يبدأ ويلي سانيول بخماسي دفاعي ضد إسبانيا، وثنائي هجومي مكون من خيفتشيا كفاراتسخيليا وجيورجس ميكوتادزي.

وجاء تشكيل إسبانيا

حراسة المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: داني كاربخال – روبن لو نورماند – إيميريك لابورت – مارك كوكوريا

الوسط: فابيان رويز – بيدري – رودري

الهجوم: لامين جمال – ألفارو موراتا - نيكو ويليامز

وجاء تشكيل جورجيا

حراسة المرمى: جورجي مامارداشفيلي

الدفاع: أوتار كاكابادزي - لاشا دفالي - جورام كاشيا - جورجي جوكوليشفيلي - لوكا لوكوشفيلي

الوسط: أوتار كيتيشفيلي - جورجي شاكفيتادزي - جيورجي كوشوراشفيلي

الهجوم: خيفتشيا كفاراتسخيليا - جيورجس ميكوتادزي

وسبق أن التقى المنتخبان في 7 مواجهات انتهى 6 بفوز إسبانيا وواحدة بفوز جورجيا.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع ألمانيا مستضيفة البطولة.

تشكيل يورو 2024 إسبانيا جورجيا
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