خبر في الجول - بعد تاو.. الخلود السعودي مهتم بضم كهربا

الأحد، 30 يونيو 2024 - 20:43

كتب : أحمد الخولي

كهربا - الأهلي

أبدى نادي الخلود السعودي اهتماما بالحصول على خدمات محمود عبد المنعم "كهربا".

الفريق الصاعد حديثا للدوري السعودي سبق وارتبط اسمه بضم بيرسي تاو أيضا. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن النادي السعودي ينتظر موافقة اللاعب على البنود الشخصية حتى يبدأ التفاوض مع الأهلي لضمه.

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المهاجم البالغ 30 عاما خاض الموسم الجاري مع الأهلي 29 مباراة سجل 12 هدفا وصنع 6.

ومنذ انضمامه للأهلي ساهم كهربا في 65 هدفا بتسجيل 44 هدفا وصناعة 21 في 126 مباراة.

وسبق أن خاض كهربا موسمين في الدوري السعودي بقميص الاتحاد حيث خاض 53 مباراة سجل خلالها 24 مباراة وصنع 9.

وقال مصدر مقرب من بيرسي تاو لـFilGoal.com: "بالفعل حدث تواصل رسمي من نادي الخلود السعودي معنا لمعرفة رأي بيرسي تاو في الانضمام للفريق ولكن لم يحدث جديد حتى الآن".

وأضاف "موقف تاو واضح وهو يريد أن يستمر في الاهلي والحالة الوحيدة لرحيله إذا رأت إدارة الأهلي أنه خارج تخطيط الفريق في الموسم الجديد".

واحتل الخلود المركز الثالث برصيد 62 نقطة في الدرجة الأولى من الدوري السعودي للموسم المنقضي.

وتأهل الخلود لأول مرة في تاريخه للدوري السعودي الموسم المقبل.

وأعلن النادي منذ قليل ضم البرازيلي مارسيلو جروهي حارس اتحاد جدة السابق.

ويقود الفريق البرتغالي باولو دوارتي والذي سبق وارتبط اسمه بالتدريب في مصر من قبل وقاد عدة منتخبات أبرزها الجابون وبوركينا فاسو.

الأهلي كهربا الخلود
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