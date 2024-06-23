قناة الكاس: بيرسي تاو يتلقى عرضا من فريق صاعد حديثا للدوري السعودي

الأحد، 23 يونيو 2024 - 21:46

كتب : FilGoal

بيرسي تاو - الأهلي

تلقى بيرسي تاو لاعب الأهلي عرضا من نادي الخلود السعودي، حسبما كشفت قناة الكاس القطرية.

وكشف التقرير أن الجناح الجنوب إفريقي حصل على عرض من نادي الخلود السعودي الصاعد حديثا للدوري السعودي.

اللاعب البالغ 30 عاما ينتهي تعاقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

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وسبق أن كشف موقع thesouthafrican الجنوب إفريقي عن اهتمام كايزر تشيفز لضم بيرسي تاو ضمن ستة لاعبين دوليين يرغبون في ضمهم من منتخب جنوب إفريقيا.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "لا نعلم شيئا عما يثار بوسائل الإعلام في جنوب إفريقيا بشأن مفاوضات كايزر تشيفز مع بيرسي تاو".

وتابع "بالنسبة لنا مازلنا متمسكين باللاعب ونرغب في استمراره وهناك مفاوضات معه من أجل التجديد".

واحتل الخلود المركز الثالث برصيد 62 نقطة في الدرجة الأولى من الدوري السعودي للموسم المنقضي.

وتأهل الخلود لأول مرة في تاريخه للدوري السعودي الموسم المقبل.

وانضم بيرسي تاو إلى الأهلي في صيف 2021 ويرتبط بتعاقد حتى نهاية الموسم المقبل.

وخاض صاحب الـ 30 عاما 30 مباراة الموسم الجاري سجل خلالها 7 أهداف.

وإجمالا بقميص الأهلي 106 مباراة سجل خلالها 25 هدفا وصنع 13 في جميع المسابقات.

وحقق بيرسي تاو مع الأهلي تسع بطولات بينهم لقبي دوري أبطال إفريقيا.

كما حصد تاو جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا عن الموسم الماضي.

بيرسي تاو الخلود السعودي
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