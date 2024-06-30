عدم التدخل الحكومي ضمن 5 مطالب لفرق ليبيا قبل انطلاق مرحلة التتويج لـ الدوري

طالبت فرق النصر والأهلي والهلال الليبي بعدم التدخل الحكومي في عمل اتحاد الكرة قبل إقامة مباريات مرحلة التتويج لـ الدوري الليبي.

وتأجلت انطلاقه مباريات مرحلة التتويج من الدوري الليبي حتى الأول من يوليو بدلا من 25 يونيو الجاري كما أعُلن سابقا.

وتقام مرحلة حسم الدوري الليبي بمشاركة ستة فرق في إيطاليا.

وتشارك أندية النصر وأهلي بنغازي والأخضر وأهلي طرابلس والسويحلي والمدينة في مرحلة حسم الدوري.

وجاء البيان المشترك

"تعرب الأندية المعنية بهذا البيان مجتمعه بتوافق أساسه الواقع المرير التي تعيشه الكرة الليبية من تخبط وفوضى مقننة وممنهجة كان لها الأثر السلبي على السلم الاجتماعي يدعم بشكل يومي الفرقة ويثير الفتن بين أطياف المجتمع الليبي المجمع على حب كرة القدم بمشاهدة تنافسية شريفة تسودها النزاهة متناغمة مع احترام اللوائح بعيدا عن التلاعب والاحتيال والدسائس الخبيثة.

ولما تقدم ذكره وحتى لا نجد أنفسنا في لحظة ما نشاطر هذا الاتحاد المسؤولية على أحداث قد تكون وخيمه كارثية تضر بهذا المجتمع الليبي ووحدته ونسيجه الاجتماعي.

عليه قررت الأندية وبإجماع الجميع وقبل انطلاق الدوري السداسي بالآتي:

1- يجب أن يقتصر دور الحكومة على توفير الدعم وعدم التدخل في تحديد موعد انطلاق المسابقة الذي تغيير أكثر من مره باعتباره اختصاص اصيل لمجلس إدارة اتحاد الكرة ولجانه وحتى لا نكون عرضة للعقوبات الدولية.

2- يجب الالتزام من الاتحاد الليبي بما تم الاتفاق عليه مع أندية الدوري السداسي في الاجتماع الذي عقد بمقر الاتحاد الليبي لكرة القدم بتاريخ 2024/06/10م والذي تم على أساسه إجراء قرعة الدوري السداسي علما بأنه قد تم الاخلال بموعد انطلاق المسابقة الذي كان محدد يوم 2024/06/24م ترتب عليه إرباك لفرق الدوري السداسي.

3- الإعلان على أطقم التحكيم الأجنبية لجميع مباريات الدوري السداسي ويجب أن يكونوا دوليين ومصنفين من المستوى النخبة (A) لدى الفيفا.

4- الإعلان على قوائم لاعبين فرق الدوري السداسي للاطلاع عليها من جميع الفرق المشاركة.

5- السماح وبشكل صريح ورسمي من الاتحاد الليبي لجوء جميع فرق الدوري السداسي إلى محكمة التحكيم الدولية (TAS)".

وكان فيفا قد أعلن في وقت سابق، تشكيل لجنة من أجل مراجعة المادة الخاصة بإقامة المباريات المحلية خارج الدولة طالما لا توجد حالات طارئة.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن فيفا قد يفتح بشكل سريع إمكانية لعب مباراة واحدة على الأقل بمسابقة الدوري خارج البلاد في الموسم الواحد.

وتقام بعض مباريات الكأس والسوبر الأوروبية بالخارج، مثل السوبر الإسباني الذي يتم تنظيمه في السعودية، فيما تمنع قواعد فيفا إقامة مباريات الدوري بالخارج إلا في ظل الظروف القهرية.

وسبق وأن استقبلت ليبيا منافسات السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وبارما عام 2002.