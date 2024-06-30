خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مواجهة طلائع الجيش ضد الأهلي
الأحد، 30 يونيو 2024 - 16:37
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي والمؤجلة من الجولة 13.
ويحل الأهلي ضيفا على طلائع الجيش باستاد الكلية الحربية.
ويقام اللقاء غدا الإثنين في تمام السابعة مساء.
ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 48 نقطة من 20 مباراة بينما بيراميدز في الصدارة بـ 62 نقطة من 25 مباراة.
أما طلائع الجيش فيتواجد في المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة من 26 مباراة.
وحقق الأهلي الفوز على طلائع الجيش في مباراتي الدور الأول والثاني بدوري الموسم الماضي.
أما في دوري موسم 2021 - 2022 فنجح طلائع الجيش في التعادل ذهابا والفوز بالدور الثاني بهدف دون مقابل.
نرشح لكم
"يلا يا رجالة".. موديست يعلن رحيله عن الأهلي تقرير مغربي: الرجاء يرفض رحيل بلعمري في ظل اهتمام الأهلي وفريق آخر بيريرا لـ في الجول: هذا ردي على طلب المقاولون إعادة مباراة بيراميدز خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 29 من الدوري المصري مودرن فيوتشر يعلن إصابة جنش ومحمد فاروق مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: تحويل شكوى المقاولون لإعادة مواجهة بيراميدز لاتحاد الكرة كما كشف في الجول.. الزمالك يعلن تجديد عقد محمد صبحي خبر في الجول - زد يقدم عرضا للفلسطيني أنس بني عودة