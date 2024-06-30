خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مواجهة طلائع الجيش ضد الأهلي

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي والمؤجلة من الجولة 13.

ويحل الأهلي ضيفا على طلائع الجيش باستاد الكلية الحربية.

ويقام اللقاء غدا الإثنين في تمام السابعة مساء.

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ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 48 نقطة من 20 مباراة بينما بيراميدز في الصدارة بـ 62 نقطة من 25 مباراة.

أما طلائع الجيش فيتواجد في المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة من 26 مباراة.

وحقق الأهلي الفوز على طلائع الجيش في مباراتي الدور الأول والثاني بدوري الموسم الماضي.

أما في دوري موسم 2021 - 2022 فنجح طلائع الجيش في التعادل ذهابا والفوز بالدور الثاني بهدف دون مقابل.