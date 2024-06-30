كما كشف في الجول.. الزمالك يعلن تجديد عقد محمد صبحي

أعلن نادي الزمالك تجديد عقد محمد صبحي حارس مرمى الفريق.

محمد صبحي النادي : الزمالك الزمالك

وكشف الزمالك عن تجديد تعاقد حارس مرماه لمدة 4 سنوات مقبلة.

وبذلك ينتهي تعاقد محمد صبحي مع الزمالك في صيف 2028.

وكان تعاقد محمد صبحي مع الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق إتمام الزمالك اتفاقه مع محمد صبحي للتجديد لمدة 4 مواسم مقبلة. (تفاصيل من هنا)

الحارس البالغ 24 عاما خاض 12 مباراة الموسم الجاري مع الزمالك استقبل 13 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات.

وارتدى صبحي قميص الزمالك في 36 مباراة استقبل خلالها 43 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 12 مباراة.

وأعير صبحي لـ 3 فرق مع الزمالك مع الاتحاد وفاركو وبتروجت.

وتوج صبحي مع الزمالك بلقب الكونفدرالية الموسم الجاري.

كما سبق له التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما في 2019، وخاض 4 مباريات دولية بقميص منتخب مصر.