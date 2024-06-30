كما كشف في الجول.. الزمالك يعلن تجديد عقد محمد صبحي

الأحد، 30 يونيو 2024 - 16:08

كتب : إبراهيم رمضان

محمد صبحي - تجديد تعاقده مع الزمالك

أعلن نادي الزمالك تجديد عقد محمد صبحي حارس مرمى الفريق.

محمد صبحي

النادي : الزمالك

الزمالك

وكشف الزمالك عن تجديد تعاقد حارس مرماه لمدة 4 سنوات مقبلة.

وبذلك ينتهي تعاقد محمد صبحي مع الزمالك في صيف 2028.

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وكان تعاقد محمد صبحي مع الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق إتمام الزمالك اتفاقه مع محمد صبحي للتجديد لمدة 4 مواسم مقبلة. (تفاصيل من هنا)

الحارس البالغ 24 عاما خاض 12 مباراة الموسم الجاري مع الزمالك استقبل 13 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات.

وارتدى صبحي قميص الزمالك في 36 مباراة استقبل خلالها 43 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 12 مباراة.

وأعير صبحي لـ 3 فرق مع الزمالك مع الاتحاد وفاركو وبتروجت.

وتوج صبحي مع الزمالك بلقب الكونفدرالية الموسم الجاري.

كما سبق له التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما في 2019، وخاض 4 مباريات دولية بقميص منتخب مصر.

الزمالك محمد صبحي
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