خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق لتجديد تعاقد صبحي

توصل الزمالك لاتفاق لتجديد تعاقد محمد صبحي حارس مرمى الفريق.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك أتمم الاتفاق مع محمد صبحي للتجديد لـ 4 مواسم مقبلة.

وجاء ذلك خلال جلسة عُقدت خلال الأيام الماضية.

وسيتم توقيع العقود بعد مباراة سيراميكا كليوباترا.

الحارس البالغ 24 عاما خاض 11 مباراة الموسم الجاري مع الزمالك استقبل 11 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات.

وارتدى صبحي قميص الزمالك في 36 مباراة استقبل خلالها 43 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 12 مباراة.

وأعير صبحي لـ 3 فرق مع الزمالك مع الاتحاد وفاركو وبتروجت.

وتوج صبحي مع الزمالك بلقب الكونفدرالية الموسم الجاري.

كما سبق له التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما في 2019، وخاض 4 مباريات دولية بقميص منتخب مصر.