خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق لتجديد تعاقد صبحي

الجمعة، 28 يونيو 2024 - 23:51

كتب : إبراهيم رمضان

محمد صبحي

توصل الزمالك لاتفاق لتجديد تعاقد محمد صبحي حارس مرمى الفريق.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك أتمم الاتفاق مع محمد صبحي للتجديد لـ 4 مواسم مقبلة.

وجاء ذلك خلال جلسة عُقدت خلال الأيام الماضية.

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وسيتم توقيع العقود بعد مباراة سيراميكا كليوباترا.

الحارس البالغ 24 عاما خاض 11 مباراة الموسم الجاري مع الزمالك استقبل 11 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات.

وارتدى صبحي قميص الزمالك في 36 مباراة استقبل خلالها 43 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 12 مباراة.

وأعير صبحي لـ 3 فرق مع الزمالك مع الاتحاد وفاركو وبتروجت.

وتوج صبحي مع الزمالك بلقب الكونفدرالية الموسم الجاري.

كما سبق له التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما في 2019، وخاض 4 مباريات دولية بقميص منتخب مصر.

محمد صبحي الزمالك الدوري المصري
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