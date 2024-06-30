موندو ديبورتيفو: باريس سان جيرمان مستعد لدفع 250 مليون يورو للتعاقد مع لامين جمال

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن استعداد نادي باريس سان جيرمان لدفع 250 مليون يورو للتعاقد مع لامين جمال لاعب برشلونة.

وفقا للصحيفة فإن برشلونة قد توصل لمعلومات تفيد برغبة باريس في دفع 250 مليون للحصول على خدمات صاحب الـ 16 عاما.

وعلى الرغم من المبلغ الكبير إلا أن برشلونة يعتبر اللاعب غير قابل للمساس ولن يوافق على بيعه مهما كان الثمن.

في مارس الماضي كان خوان لابورتا رئيس برشلونة قد أشار إلى أنه قد رفض عرضا لضم لامين جمال مقابل 200 مليون يورو.

وفي حال إتمام الصفقة مقابل 250 مليون يورو كما تشير موندو ديبورتيفو فذلك من شأنه أن يجعل اللاعب هو الأغلى في تاريخ كرة القدم.

ويملك حتى الآن باريس سان جيرمان الرقم القياسي في التعاقد مع أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم بعد التعاقد مع نيمار مقابل 222 مليون يورو من برشلونة أيضا بتفعيل الشرط الجزائي.

وشارك جمال في 50 مباراة بقميص برشلونة في الموسم الماضي وخلالها سجل 7 أهداف وصنع 10 آخرين.