أتليتكو مدريد يعلن رحيل ثلاثة من لاعبيه

أعلن نادي أتلتيكو مدريد رحيل ثلاثة لاعبين عن الفريق بنهاية الموسم الماضي.

وكشف أتليتكو مدريد عن رحيل كل من ممفيس ديباي وماريو هيرموسو وجابرييل باوليستا عن الفريق مجانا بعد نهاية عقودهم.

وتنتهي عقود الثلاثي اليوم الأحد الموافق 30 يونيو ولم يتفق النادي على التجديد لأي فرد منه.

ممفيس ديباي صاحب الـ 30 عاما انضم لأتليتكو مدريد في يناير 2023 ولعب 40 مباراة بقميص الفريق نجح خلالها في تسجيل 13 هدفا وصناعة هدفين.

أما باوليستا فقد انضم للفريق بشهر يناير الماضي قادما من فالنسيا ولم يشارك سوى في 5 مباريات.

هيرموسو صاحب الـ 29 عاما كان قد انضم لأتليتكو في 2019 قادما من إسبانيول.

ولعب صاحب الـ 29 عاما في 179 مباراة بقميص أتليتكو مدريد وأسهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الإسباني موسم 2020/2021.

وفقا للتقارير فإن هيرموسو يقترب من الانضمام لنابولي الإيطالي.

ولن يعلن أتليتكو مدريد ضم أي لاعب حتى الآن بشكل رسمي.

وسيبدأ الفريق مبارياته في الدوري الإسباني بالموسم المقبل بمواجهة فياريال يوم 19 أغسطس المقبل.