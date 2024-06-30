ناجلسمان: هذه أفضل 20 دقيقة في يورو 2024.. وهكذا خرجنا بنظافة الشباك

أبدى يوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا سعادته بالفوز على الدنمارك بهدفين دون رد في دور الـ 16 ليورو 2024.

وقال ناجلسمان في تصريحاته عقب المباراة: "إنها مباراة جنونية. أول 20 دقيقة كانت الأفضل في البطولة".

وأضاف "حدثت العاصفة الرعدية بعد ذلك، وظننا أننا سنتأخر ولكننا تقدمنا. كاي (هافيرتز) أنهى بشكل رائع من نقطة الجزاء، والملعب دفعنا للأمام".

وأوضح "تحولنا في الدفاع بعد ذلك إلى ثلاثي في الخلف، وكنا أكثر استقرارا. كانت هناك بعض الأوقات التي غاب فيها الاستقرار خلال الشوط الأول ووجد كريستيان إريكسن المساحات".

وأكمل "أصبحنا أفضل كثيرا بعد الشوط الأول، ومن الجيد دائما أن نحتفظ بنظافة الشباك".

وفازت ألمانيا على الدنمارك بهدفين دون رد سجلهما كاي هافيرتز من ركلة جزاء وجمال موسيالا.

وتلتقي ألمانيا مع الفائز من إسبانيا وجورجيا في ربع النهائي.