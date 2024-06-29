أحمد سليمان: جمهور الزمالك يحق له الحزن.. وهذه حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار

أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك على أنه يتفهم موقف جمهور فريقه من الحزن بعد قرار مجلس الإدارة بالعودة للمشاركة في مباريات الدوري.

وحقق الزمالك فوزا مثيرا على سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 28 من الدوري المصري والتي أقيمت في استاد القاهرة.

وقال أحمد سليمان عبر قناة إم بي سي مصر 2: "جمهور الزمالك له الحق أن يحزن من نقاط معينة ومتفهمين ذلك، ولكن في بعض المواقف يجب إعلاء المصلحة العامة، والجمهور هو قوة مجلس إدارة النادي".

وأضاف "بمجرد الفوز بالكونفدرالية والإعلام يتحدث عن العقوبات المنتظرة على الزمالك وكأنهم يريدون النيل من استقرار الفريق".

وأكمل "من قال إن الزمالك تم تغريمه نصف مليون دولار بسبب التنظيم في نهائي الكونفدرالية هم أشخاص مغرضة وللأسف هم مصريين".

وأردف "الزمالك كان متفوقا على الأهلي في نهائي الكأس رغم الخسارة وأيضا في مباراة الدور الأول من الدوري ولا نخاف من مواجهة الأهلي مثلما يحاول البعض تصوير الموقف، ولذلك قلت في أحد البرامج نحن نريد إعادة مباراة القمة مثل مباراة سموحة وبيراميدز".

وشدد "الموقف الذي اتخذه الزمالك هذه المرة هو لصالح الكرة المصرية وكل الفرق".

وأتم تصريحاته "جددنا تعاقد محمد صبحي وسيتم الإعلان بشكل رسمي بعد قليل، ونعمل الآن على تجديد عقود محمد عواد وأوباما".

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة 37 في المركز الثامن وسيتم خصم 3 نقاط من رصيده بنهاية الموسم بعد انسحابه من مباراة الأهلي.