يورو 2024 - مدرب سويسرا: فزنا على إيطاليا لكن الأهم الطريقة التي لعبنا بها

أوضح مورات ياكين المدير الفني لـ سويسرا سبب لمسه للقائمين بعد نهاية المباراة ضد إيطاليا بعد الفوز في دور الـ 16 من يورو 2024.

خروج إيطاليا؟ ليست مفاجأة.. سويسرا تنتصر بثنائية وتتأهل لربع نهائي يورو 2024 في لقاء أقيم على الملعب الأولمبي.

وقال ياكين لموقع يويفا: "فزنا بمباراة مهمة للغاية وهذا ما يهم، وبالنسبة لما سيحدث غدا، فهذا وضع مختلف".

وأضاف "نعم فزنا لكن الأهم الطريقة التي لعبنا بها، سيطرنا على جميع المناطق في الملعب وسجلنا أهدافا في التوقيت الصحيح".

وأكمل "من المهم أن نأخذنا وقتنا من أجل الاحتفال بالنتائج التي حققناها".

وردا على لماذا لمس القائمين بعد نهاية المباراة قائلا: "كنا محظوظين بأن القائم منع هدفا، كنا نريد بعضا من التوفيق أمام المنافسين، وسعداء لوجود القائم في صفنا الليلة".

ومنع القائم الأيسر هدفا من كييزا، فيما منع الأيمن هدفا آخر من سكاماكا

وأردف "شاهدنا المباريات الأخيرة لإيطاليا وهم اعتدوا على اللعب بأكثر من خطة، وتدوير اللاعبين، لعبنا بأسلوبنا المناسب، وكل شيء سار في صالحنا بجميع نواحي المباراة، ورأيتم أننا سيطرنا على المباراة اليوم".

وهل منتخب سويسرا الحصان الأسود للبطولة أجاب: "نحن في الوضع الصحيح، لدينا الخطة المناسبة ونحن فريق جيد، علينا إبقاء أرجلنا على الأرض، الأجواء في المعسكر مميزة ونريد التركيز في كرة القدم بعيدا عن الإلهاء من الخارج".

وأخيرا هل سيشاهد مباراة إنجلترا وسلوفاكيا قال: "لدينا عدة أيام قيللة للتحضير للمنافسين، وسنقوم بعملنا المعتاد بعد مشاهدة المباراة، لكن علينا أن نركز على أنفسنا".

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ولأول مرة يخسر منتخب إيطاليا مباراتين في نسخة واحدة من بطولة اليورو.

وأيضا لأول مرة يودع الأتزوري دون الوصول لربع النهائي منذ يورو 2004.

ولأول مرة يحقق منتخب سويسرا فوزا في الأدوار الإقصائية لبطولة كبرى. (3 تعادل و4 هزائم).