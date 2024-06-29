مرازيق: التعادل مع الاتحاد نتيجة إيجابية.. ولذلك لا يمكنني اللعب بطريقة مفتوحة

أبدى عيد مرازيق مدرب الداخلية اعتقاده أن التعادل مع الاتحاد السكندري يعتبر نتيجة جيدة.

وقال مرازيق في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "نتيجة إيجابية بالطبع. الاتحاد يلعب على ملعبه ولديه روح التجديد فى الجهاز الفنى".

وأضاف "خبرات لاعبينا كان لها دور كبير . غيرنا طريقة اللعب في الشوط الثاني حين أخرجت مدافعا وأشركت رأس حربة، حيث لم يعُد لي ما أبكي عليه".

وأوضح "نلعب بطريقة 4-3-3 لأن لدينا ظهيرين على أعلى مستوى، ولدينا لدينا توازن دفاعي وهجومى حيث نهاجم بخمسة وندافع بخمسة".

واختتم "أنا لا ألعب لعب مفتوح وظروف الفريق والنادى لا تسمح بذلك، فلدينا مشاكل بدنية وخاصة فى آخر 10 دقائق".

وتعادل الاتحاد السكندري مع الداخلية بهدف لكل فريق على استاد الإسكندرية في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف الاتحاد أجوستينو مابولولو، فيما سجل إسلام عبد النعيم هدف الداخلية.

الاتحاد رفع رصيده لـ 37 نقطة في المركز التاسع برصيد 37 نقطة من 28 مباراة.

فيما ارتقى الداخلية مركزا وبات في المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة من 28 مباراة متفوقا على المقاولون العرب بفارق الأهداف.

وخاض الفريق السكندري مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد أحمد ساري الذي تولي تدريب الفريق خلفا لطارق العشري.