مرازيق: التعادل مع الاتحاد نتيجة إيجابية.. ولذلك لا يمكنني اللعب بطريقة مفتوحة

السبت، 29 يونيو 2024 - 22:23

كتب : هاني العوضي

عيد مرازيق - الداخلية

أبدى عيد مرازيق مدرب الداخلية اعتقاده أن التعادل مع الاتحاد السكندري يعتبر نتيجة جيدة.

وقال مرازيق في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "نتيجة إيجابية بالطبع. الاتحاد يلعب على ملعبه ولديه روح التجديد فى الجهاز الفنى".

وأضاف "خبرات لاعبينا كان لها دور كبير . غيرنا طريقة اللعب في الشوط الثاني حين أخرجت مدافعا وأشركت رأس حربة، حيث لم يعُد لي ما أبكي عليه".

أخبار متعلقة:
ساري: الطرد أثر علينا.. وهذه مشكلة لاعبي الاتحاد جوميز: الزمالك لم يخسر الدوري حسابيا.. وأتمنى عودة الجماهير للمدرجات الدوري المصري - موعد مباراة فاركو ضد الزمالك.. القنوات الناقلة

وأوضح "نلعب بطريقة 4-3-3 لأن لدينا ظهيرين على أعلى مستوى، ولدينا لدينا توازن دفاعي وهجومى حيث نهاجم بخمسة وندافع بخمسة".

واختتم "أنا لا ألعب لعب مفتوح وظروف الفريق والنادى لا تسمح بذلك، فلدينا مشاكل بدنية وخاصة فى آخر 10 دقائق".

وتعادل الاتحاد السكندري مع الداخلية بهدف لكل فريق على استاد الإسكندرية في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف الاتحاد أجوستينو مابولولو، فيما سجل إسلام عبد النعيم هدف الداخلية.

الاتحاد رفع رصيده لـ 37 نقطة في المركز التاسع برصيد 37 نقطة من 28 مباراة.

فيما ارتقى الداخلية مركزا وبات في المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة من 28 مباراة متفوقا على المقاولون العرب بفارق الأهداف.

وخاض الفريق السكندري مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد أحمد ساري الذي تولي تدريب الفريق خلفا لطارق العشري.

الاتحاد السكندري الداخلية الدوري المصري عيد مرازيق
نرشح لكم
محمد مصيلحي: "عايز حقي" هاني سعيد: من الصعب ترك لاعبين فوق السن للمنتخب الأولمبي أحمد سليمان: جمهور الزمالك يحق له الحزن.. وهذه حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: كاف وافق على منح الزمالك مهلة من أجل الرخصة القارية ساري: الطرد أثر علينا.. وهذه مشكلة لاعبي الاتحاد جوميز: الزمالك لم يخسر الدوري حسابيا.. وأتمنى عودة الجماهير للمدرجات الدوري المصري - موعد مباراة فاركو ضد الزمالك.. القنوات الناقلة هدايا زيزو ونداي في الـ+90.. الزمالك يهزم سيراميكا برباعية مثيرة
أخر الأخبار
هزيم الرعد 2 دقيقة | ألمانيا 2024
يورو 2024 - مؤتمر مدرب سلوفاكيا: الجودة؟ منتخب إنجلترا قيمته 1.5 مليار يورو ونحن 150 مليون 13 دقيقة | ألمانيا 2024
محمد مصيلحي: "عايز حقي" 19 دقيقة | الدوري المصري
يورو 2024 - ساوثجيت: شو لن يكون متاحا كأساسي ضد سلوفاكيا.. والفريق متحد بشدة 23 دقيقة | ألمانيا 2024
يورو 2024 - مؤتمر مدرب إسبانيا: مواجهة جورجيا صعبة لأنهم نضجوا 27 دقيقة | ألمانيا 2024
هاني سعيد: من الصعب ترك لاعبين فوق السن للمنتخب الأولمبي 57 دقيقة | الكرة المصرية
أحمد سليمان: جمهور الزمالك يحق له الحزن.. وهذه حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار ساعة | الدوري المصري
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: كاف وافق على منح الزمالك مهلة من أجل الرخصة القارية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: ما حدث من كهربا؟ شأن داخلي.. وهذا غير موجود بأي مكان في العالم 2 خبر في الجول - الزمالك يحدد قراره النهائي بشأن القمة 3 قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والزمالك 4 يورو 2024 – تعرف على كل المتأهلين لدور الـ16.. مواعيد المباريات والطريق حتى النهائي