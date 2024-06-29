جوميز: الزمالك لم يخسر الدوري حسابيا.. وأتمنى عودة الجماهير للمدرجات

يرى جوزيه جوميز مدرب الزمالك أن فريقه لم يخسر الدوري حسابيا حتى الآن.

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

وقال جوميز عبر قناة أون تايم سبورتس: "المباراة كانت رائعة وشهدت الكثير من المشاعر المختلفة، ولكن النقطة التي لم أحبها كانت وجود تحولات هجومية ناجحة كثيرة لسيراميكا لكيوباترا".

وواصل "أبارك لفريق سيراميكا كليوباترا لأنه فريق من الصعب جدا أن تفوز عليه ويعرف ما يجب فعله بكل المواقف ويستطيع اللعب على السرعة والاستحواذ".

وتابع "خلقنا الكثير من الفرص وكان من الممكن أن نسجل المزيد من الأهداف ولكنهم خلقوا بعض الفرص أيضا، والشيء الذي لم أحبه كان التحولات الدفاعية التي لم تكن جيدة وكان بالإمكان التصرف بطريقة أفضل".

وأضاف "حسابيا لم نخسر لقب الدوري حتى الآن ولا نعرف ما قد يحدث، منذ أسبوع كنا نملك 34 نقطة وقبل هذه المباراة أصبحنا نملك 31 نقطة لذلك من الوارد حدوث أي شيء، نحن نركز على كل مباراة فقط ونقاتل للحصول على كل 3 نقاط".

وأتم "إذا سألتني هل أتمنى عودة جماهيرنا للملعب سأقول بالطبع ويوميا أشعر بالسعادة بسبب وجود تلك المجموعة من اللاعبين الذين أحب جدا العمل معهم ولدي طاقة وكبيرة رغم وجود بعض المشكلات وأيضا علاقتنا الخاصة بالجماهير وأتمنى مشاهدة الملعب ممتلئ بالكامل بهم ولكن أنا أتحدث عن شيء لا أملك كافة المعلومات عنه".

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة 37 في المركز الثامن وسيتم خصم 3 نقاط من رصيده بنهاية الموسم بعد انسحابه من مباراة الأهلي.

وتجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة 37 في المركز التاسع بفارق الأهداف عن الزمالك.