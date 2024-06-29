الدوري المصري - موعد مباراة فاركو ضد الزمالك.. القنوات الناقلة

السبت، 29 يونيو 2024 - 21:24

كتب : FilGoal

الزمالك - فاركو

يستعد الزمالك لمواجهة فاركو في الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على استاد القاهرة في الجولة 28.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

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تقام المباراة يوم الأربعاء 3 يوليو.

وتنطلق المباراة في السابعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قنوات OnTime Sports.

ويحتل الزمالك المركز العاشر برصيد 34 نقطة من 22 مباراة، بينما يحتل فاركو المركز الـ 15 برصيد 25 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين قد انتهت بفوز الزمالك بهدفين دون مقابل.

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