هدايا زيزو ونداي في الـ+90.. الزمالك يهزم سيراميكا برباعية مثيرة

السبت، 29 يونيو 2024 - 21:10

كتب : FilGoal

الزمالك - سيراميكا

حقق الزمالك فوزا مثيرا على سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 28 من الدوري المصري والتي أقيمت في استاد القاهرة.

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة 37 في المركز الثامن وسيتم خصم 3 نقاط من رصيده بنهاية الموسم بعد انسحابه من مباراة الأهلي.

وتجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة 37 في المركز التاسع بفارق الأهداف عن الزمالك.

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رباعية الزمالك سجلها مصطفى شلبي ونبيل عماد وإبراهيما نداي وأحمد سيد زيزو.

بينما سجل ثنائية سيراميكا كليوباترا كل من جون إيبوكا وصديق أوجولا.

وصف المباراة

تقدم الزمالك مبكرا في الدقيقة الرابعة بضربة رأسية من مصطفى شلبي بعد عرضية من ناحية اليمين بقدم أحمد سيد "زيزو" أخطأ محمد بسام في الإمساك لتسكن الشباك.

وأهدر جون إيبوكا التعادل لسيراميكا في الدقيقة 14 بتسديدة من أمام المرمى بعد عرضية من صديق أوجولا.

بعدها نجح إيبوكا في تسجيل التعادل بعد انفراد بالمرمى في الدقيقة 21 ليضع الكرة بالقدم اليمنى على يمين الحارس محمدص بحي.

وأهدر بعدها مباشرة سيراميكا فرصة الهدف الثاني عن طريق إيبوكا المنفرد بالمرمى لكنه سدد الكرة بعيدا.

ونجح الزمالك في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 41 عن طريق نبيل عماد بعد متابعة لتسديدة ناصر ماهر القوية الذي أبعدها محمد بسام.

وحصل الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة 47 بعد عرقلة ناصر ماهر.

وتوقف اللعب لحين مراجعة اللعبة في الفيديو، ليعود الحكم ويلغي ركلة الجزاء بسبب تسلل عبد الله السعيد.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين لهدف.

الشوط الثاني

في بداية الشوط الثاني أهدر أحمد قندوسي فرصة التعادل لسيراميكا بعدما كان في مواجهة المرمى داخل منطقة الجزاء لكنه سدد الكرة في جسد الحارس محمد صبحي.

وأجرى أيمن الرمادي المدير الفني لسيراميكا كليوباترا تبديل مزدوج بنزول أحمد ياسر ريان ومحمد إبراهيم من أجل تنشيط الهجوم بدلا من أحمد بلحاج وجون إيبوكا.

وأهدر يوسف أوباما فرصة الثالث من انفراد بالمرمى وحاول مراوغة الحارس ثم سدد الكرة أعلى العارضة.

ليرد سيراميكا كليوباترا بالهدف الثاني والتعادل عن طريق صديق أوجولا بضربة رأسية بعد عرضية من أحمد ريان في الدقيقة 73.

ودفع جوزيه جوميز بالثنائي إبراهيما نداي وعمار ياسر بدلا من نبيل عماد وعمر جابر.

وأهدر عمار ياسر فرصة خطيرة أمام المرمى بعدما سدد الكرة في أقدام الدفاع.

ومرة أخرى أهدر الزمالك فرصة الهدف الثالث في الدقيقة 88 بعد عرضية أرضية وصلت إلى إبراهيما نداي أمام الشباك قبل أن يبعدها الدفاع في الوقت المناسب.

وأخيرا نجح الزمالك في إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 89 عن طريق إبراهيما نداي بعدما مرر له زيزو كرة أمام الشباك الخالية ليضعها في الشباك.

ورد نداي الهدية إلى زيزو في الدقيقة 91 بعد هجمة مرتدة من منتصف الملعب وانفراد بالمرمى ليمرر الكرة إلى زيزو الذي وضعها في الشباك مسجلا الهدف الرابع للزمالك.

لتنتهي المباراة بفوز الزمالك برباعية دون رد.

الزمالك سيراميكا كليوباترا الدوري المصري أحمد سيد زيزو
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