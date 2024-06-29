مصدر من اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول كيفية حصول الزمالك على الرخصة القارية.. وموقف السوبر الإفريقي

السبت، 29 يونيو 2024 - 20:09

كتب : أحمد الخولي

شعار منتخب مصر - اتحاد الكرة

أوضح مصدر من اتحاد الكرة سبب عدم حصول الزمالك على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية للموسم المقبل، وكيفية الوصول لحل من أجل خوض غمار الكونفدرالية.

وسبق أن كشف مصدر من اتحاد الكرة حقيقة مد مهلة حصول نادي الزمالك على رخصة المشاركة الإفريقية. (طالع التفاصيل)

ومن المقرر أن يشارك الزمالك في الكونفدرالية بالموسم المقبل.

أخبار متعلقة:
عضو اتحاد الكرة يرد على محمود عاشور.. ويكشف موعد حسم مصير بيريرا اتحاد الكرة يكشف قواعد إعادة مباراة سموحة وبيراميدز.. وموقف طرد الهاني سليمان مصدر من اتحاد الكرة يكشف عبر في الجول حقيقة مد مهلة رخصة الزمالك الإفريقية النجوم: ما يحدث من اتحاد الكرة مع بيراميدز تعنت ضدنا

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "مشكلة الزمالك من أجل الحصول على رخصة المشاركة الإفريقية للموسم المقبل هي المعيار المالي والتي يحصل عليها عندما لا يكون مديونا لاتحاد الكرة أو لم تصدر ضده أحكاما نهائية".

وأضاف "الزمالك صدر ضده حكما نهائيا في قضية خالد بوطيب قبل 31 مارس الماضي، ولم يقدم أي مستند على حل الأزمة أو توصله لاتفاق مع اللاعب على جدولة مستحقاته".

وأوضح "على الزمالك التوصل لاتفاق مع اللاعب بالموافقة على الجدولة أو دفع قيمة الغرامة، أو أن يوافق كاف على منحه مهلة لتوفيق أوضاع، وهو ما يتم التفاوض عليه حاليا".

وتابع "لجنة التراخيص في اتحاد الكرة أصدرت تراخيص للأهلي وبيراميدز والمصري لأنهم وفقوا أوضاعهم، والمصري حل أزمته الأخيرة مع رامي البدوي".

وأردف "لابد أن يحصل الزمالك على رخصة من اتحاد الكرة من أجل المشاركة في الكونفدرالية".

واستدرك "مشاركة الزمالك في السوبر الإفريقي ضد الأهلي غير مهددة كونها بطل تابعة للموسم الماضي الذي استوفى فيه أوراقه، والزمالك يعد بطلا للكونفدرالية".

وأتم "ستكون المشاركة في الدوري المصري قريبا جدا مرهونة بالحصول على تراخيص بنفس مواصفات المشاركة القارية".

ويحمل الزمالك لقب النسخة الماضية من الكونفدرالية عقب الفوز على نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية.

ويعاني الزمالك من إيقاف القيد بسبب عدد من القضايا لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، أبرزهم قضية مستحقات المغربي خالد بوطيب.

اتحاد الكرة الزمالك الكونفدرالية كاف
نرشح لكم
ساري: الطرد أثر علينا.. وهذه مشكلة لاعبي الاتحاد جوميز: الزمالك لم يخسر الدوري حسابيا.. وأتمنى عودة الجماهير للمدرجات الدوري المصري - موعد مباراة فاركو ضد الزمالك.. القنوات الناقلة هدايا زيزو ونداي في الـ+90.. الزمالك يهزم سيراميكا برباعية مثيرة الاتحاد السكندري يحتج على طاقم حكام مباراته ضد الداخلية الولاية الثانية.. عماد النحاس مديرا فنيا للمقاولون العرب المساهمة الثالثة.. نبيل عماد يسجل للزمالك ضد سيراميكا الداخلية يخطف نقطة تعادل مع الاتحاد في ظهور ساري الأول
أخر الأخبار
ساري: الطرد أثر علينا.. وهذه مشكلة لاعبي الاتحاد دقيقة | الدوري المصري
جوميز: الزمالك لم يخسر الدوري حسابيا.. وأتمنى عودة الجماهير للمدرجات 10 دقيقة | الدوري المصري
مباشر يورو 2024 - ألمانيا (0)-(0) الدنمارك.. شمايكل يتصدى 24 دقيقة | ألمانيا 2024
الدوري المصري - موعد مباراة فاركو ضد الزمالك.. القنوات الناقلة 57 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل يورو 2024 - 3 تعديلات على تشكيل ألمانيا.. ورقم قياسي باسم نوير 58 دقيقة | ألمانيا 2024
أشباه إيطاليا ساعة | ألمانيا 2024
هدايا زيزو ونداي في الـ+90.. الزمالك يهزم سيراميكا برباعية مثيرة ساعة | الدوري المصري
الاتحاد السكندري يحتج على طاقم حكام مباراته ضد الداخلية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يحدد قراره النهائي بشأن القمة 2 قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والزمالك 3 مؤتمر كولر: ما حدث من كهربا؟ شأن داخلي.. وهذا غير موجود بأي مكان في العالم 4 يورو 2024 – تعرف على كل المتأهلين لدور الـ16.. مواعيد المباريات والطريق حتى النهائي