مصدر من اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول كيفية حصول الزمالك على الرخصة القارية.. وموقف السوبر الإفريقي

أوضح مصدر من اتحاد الكرة سبب عدم حصول الزمالك على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية للموسم المقبل، وكيفية الوصول لحل من أجل خوض غمار الكونفدرالية.

وسبق أن كشف مصدر من اتحاد الكرة حقيقة مد مهلة حصول نادي الزمالك على رخصة المشاركة الإفريقية. (طالع التفاصيل)

ومن المقرر أن يشارك الزمالك في الكونفدرالية بالموسم المقبل.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "مشكلة الزمالك من أجل الحصول على رخصة المشاركة الإفريقية للموسم المقبل هي المعيار المالي والتي يحصل عليها عندما لا يكون مديونا لاتحاد الكرة أو لم تصدر ضده أحكاما نهائية".

وأضاف "الزمالك صدر ضده حكما نهائيا في قضية خالد بوطيب قبل 31 مارس الماضي، ولم يقدم أي مستند على حل الأزمة أو توصله لاتفاق مع اللاعب على جدولة مستحقاته".

وأوضح "على الزمالك التوصل لاتفاق مع اللاعب بالموافقة على الجدولة أو دفع قيمة الغرامة، أو أن يوافق كاف على منحه مهلة لتوفيق أوضاع، وهو ما يتم التفاوض عليه حاليا".

وتابع "لجنة التراخيص في اتحاد الكرة أصدرت تراخيص للأهلي وبيراميدز والمصري لأنهم وفقوا أوضاعهم، والمصري حل أزمته الأخيرة مع رامي البدوي".

وأردف "لابد أن يحصل الزمالك على رخصة من اتحاد الكرة من أجل المشاركة في الكونفدرالية".

واستدرك "مشاركة الزمالك في السوبر الإفريقي ضد الأهلي غير مهددة كونها بطل تابعة للموسم الماضي الذي استوفى فيه أوراقه، والزمالك يعد بطلا للكونفدرالية".

وأتم "ستكون المشاركة في الدوري المصري قريبا جدا مرهونة بالحصول على تراخيص بنفس مواصفات المشاركة القارية".

ويحمل الزمالك لقب النسخة الماضية من الكونفدرالية عقب الفوز على نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية.

ويعاني الزمالك من إيقاف القيد بسبب عدد من القضايا لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، أبرزهم قضية مستحقات المغربي خالد بوطيب.