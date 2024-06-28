مصدر من اتحاد الكرة يكشف عبر في الجول حقيقة مد مهلة رخصة الزمالك الإفريقية

الجمعة، 28 يونيو 2024 - 18:06

كتب : أحمد الخولي

تتويج الزمالك بلقب الكونفدرالية 2023-24

كشف مصدر من اتحاد الكرة حقيقة مد مهلة حصول نادي الزمالك على رخصة المشاركة الإفريقية.

ومن المقرر أن يشارك الزمالك في البطولة الكونفدرالية بالموسم المقبل.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لــFilGoal.com: "غير صحيح ما يتردد عن مد مهلة رخصة المشاركة الإفريقية للزمالك لمدة شهرين. يوم الأحد القادم الموافق 30 يونيو هو آخر فرصة من أجل الحصول على رخصة المشاركة".

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وأضاف المصدر "الزمالك مطالب بتوفيق أوضاعه في قضاياه الدولية واستيفاء كافة الأوراق والإجراءات في الموعد المحدد، ليتمكن من الحصول على الرخصة".

ويشترط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حصول الأندية على الرخصة واستيفاء الأوراق قبل المشاركة في مسابقاته.

ويحمل الزمالك لقب النسخة الماضية من الكونفدرالية عقب الفوز على نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية.

ويعاني الزمالك من إيقاف القيد بسبب عدد من القضايا لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، أبرزهم قضية مستحقات المغربي خالد بوطيب.

الزمالك الكونفدرالية اتحاد الكرة
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