في أول مباريات كشري.. بلدية المحلة يتعادل مع إنبي بدون أهداف

السبت، 29 يونيو 2024 - 18:12

كتب : FilGoal

صورة تقرير مباراة بلدية المحلة وإنبي

تعادل بلدية المحلة مع إنبي في مباراة أقيمت على استاد السويس في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

المباراة كانت هي الأولى لبلدية المحلة تحت قيادة مدربه الجديد أحمد كشري.

التعادل رفع رصيد بلدية المحة للنقطة 23 في المركز 16 بفارق نقطتين عن فاركو صاحب المركز 15 غير المؤدي للهبوط.

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بينما ارتفع رصيد إنبي للنقطة 41 في المركز الرابع.

التشكيل

عاد عبد العزيز البلعوطي لحراسة مرمى إنبي، بينما قاد عبد الرحمن سمانة هجوم بلدية المحلة.

أحداث المباراة

إنبي كان هو المبادر الأول بالهجوم في الدقيقة 12 برأسية من أحمد نادر حواش تألق أحمد حسين في التصدي لها.

رد بلدية المحلة جاء في الدقيقة 23 بتسديدة من محمد أميسي مرت بجوار المرمى.

أميسي شكل خطورة جديدة بتسديدة أخرى في الدقيقة 35 ولكن تصدى لها البلعوطي.

في الشوط الثاني استمرت تسديدات أميسي وتصديات البلعوطي بكرة جديدة في الدقيقة 50.

وكاد عبد الرحمن سمانة أن يسجل هدفا قاتلا لبلدية المحلة في الدقيقة 87 بكرة تهيأت له أمام المرمى ولكن البلعوطي تألق مرة أخرى.

وفي الدقيقة 90 كاد إنبي أن يسجل هدف الفوز برأسية مرت بجوار المرمى.

وسيلعب إنبي مباراته المقبلة ضد المقاولون العرب على ملعب بتروسبورت يوم الثلاثاء 2 يوليو، بينما بلدية المحلة ضد مودرن فيوتشر يوم الأربعاء.

بلدية المحلة إنبي الدوري المصري
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