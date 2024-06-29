من أجل أبطال أوروبا.. أستون فيلا يضم مدافع تشيلسي

أتم نادي أستون فيلا الإنجليزي إجراءات التعاقد مع المدافع الدولي الهولندي إيان ماتسن قادما من تشيلسي.

ولعب ماتسن الموسم الماضي معارا من تشيلسي إلى بوروسيا دورتموند وقاده إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره أمام ريال مدريد 2-0.

وأعلن أستون فيلا تعاقده مع ماتسن، لكنه لم يكشف عن تفاصيل الصفقة، لكن العديد من وسائل الإعلام البريطانية ذكرت أن ماتسن انتقل إلى فيلا مقابل 38 مليون جنيه إسترليني.

ويتواجد ماتسن حاليًا مع منتخب بلاده هولندا في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) المقامة في ألمانيا بعد استدعائه إلى قائمة المدرب كومان بديلا لنجم برشلونة الإسباني فرينكي دي يونج المصاب.

ويستعد أستون فيلا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد حصوله على المركز الرابع في الدوري الممتاز الموسم الماضي.

ماتسن صاحب الـ22 عاما لعب 23 مباراة مع دورتموند بالموسم المنصرم وسجل 3 أهداف وصنع هدفين.