تشيلسي يخطف موهبة أستون فيلا

السبت، 29 يونيو 2024 - 12:52

كتب : FilGoal

أوماري كيليمان

أتم نادي تشيلسي إجراءات التعاقد مع أوماري كيليمان موهبة أستون فيلا بشكل رسمي.

ويبلغ أوماري كيليمان 18 عاما ويعد أحد أبرز المواهب في الكرة الإنجليزية.

النادي اللندني أعلن رسميا التعاقد مع أوماري كيليمان في عقد ممتد حتى 2030 مع وجود بند بأحقية التمديد لموسم سابع.

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شبكة "ذا أثليتك" ذكرت أن تشيلسي دفع 19 مليون جنيه إسترليني لخزينة أستون فيلا لضم اللاعب الشاب.

كيليمان الذي يجيد اللعب في وسط الملعب الهجومي والجناحين الأيمن والأيسر اجتاز الكشف الطبي بنجاح قبل انضمامه إلى البلوز.

كيليمان انضم إلى أستون فيلا قادما من ديربي كاونتي في صيف 2022، وظهر الموسم الماضي لأول مرة مع الفريق الأول خلال مواجهة تشيلسي وخاض 6 مباريات بالدوري الإنجليزي.

تشيلسي أستون فيلا
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