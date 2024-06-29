تشيلسي يخطف موهبة أستون فيلا
السبت، 29 يونيو 2024 - 12:52
كتب : FilGoal
أتم نادي تشيلسي إجراءات التعاقد مع أوماري كيليمان موهبة أستون فيلا بشكل رسمي.
أوماري كيليمان
النادي : تشيلسي
ويبلغ أوماري كيليمان 18 عاما ويعد أحد أبرز المواهب في الكرة الإنجليزية.
النادي اللندني أعلن رسميا التعاقد مع أوماري كيليمان في عقد ممتد حتى 2030 مع وجود بند بأحقية التمديد لموسم سابع.
Welcome to Chelsea, Omari Kellyman. 👊 pic.twitter.com/B4p7BY30GT— Chelsea FC (@ChelseaFC) June 29, 2024
شبكة "ذا أثليتك" ذكرت أن تشيلسي دفع 19 مليون جنيه إسترليني لخزينة أستون فيلا لضم اللاعب الشاب.
كيليمان الذي يجيد اللعب في وسط الملعب الهجومي والجناحين الأيمن والأيسر اجتاز الكشف الطبي بنجاح قبل انضمامه إلى البلوز.
كيليمان انضم إلى أستون فيلا قادما من ديربي كاونتي في صيف 2022، وظهر الموسم الماضي لأول مرة مع الفريق الأول خلال مواجهة تشيلسي وخاض 6 مباريات بالدوري الإنجليزي.
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