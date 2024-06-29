مصدر من بيراميدز لـ في الجول: نتمسك باللوائح في لقاء سموحة.. وما حدث لا يعد حريقا

تمسك نادي بيراميدز بحقه في الحصول على النقاط الثلاث في الدوري المصري أمام سموحة خلال الجولة 28 من الدوري المصري.

وألغيت المباراة بعد بداية الشوط الثاني إثر نشوب حريق في استاد الإسكندرية.

وقال مصدر من بيراميدز لـ FilGoal.com: "نتمسك باحتساب فوز بيراميدز في مباراة سموحة بناءً على لائحة رابطة الأندية التي قالت نصا إن انقطاع التيار الكهربائي مسؤولية الفريق المستضيف للمباراة، ويعتبر مهزوما".

وأضاف "ما حدث في استاد الإسكندرية لا يعد حريقا بناءً على تصريحات مسؤولي وزارة الرياضة بإنه مجرد ماس كهربائي تسبب في نشوب دخان وتم السيطرة عليه بشكل سريع".

وسبق أن كشف محمد الشاذلي المتحدث الإعلامي باسم وزارة الرياضة في تصريحاته لـ FilGoal.com أن محول كهربائي في غرفة الإضاءة للمقصورة الرئيسية تسبب في ماس كهربائي أدى لنشوب دخان. (طالع التفاصيل)

وأكمل "حكم المباراة انتظر 45 دقيقة كما تنص اللائحة لإلغائها، لكنه لم ينتظر المدة المحددة وألغيت المباراة قبل هذه المدة".

وأردف "لماذا يتحمل صاحب الأرض مسؤولية انقطاع الكهرباء؟ من المفترض أن تعمل المولدات لمد الكشافات بالكهرباء في الملعب قبل بداية المباراة بـ 15 دقيقة".

وأوضح "الكهرباء عادت واندهشنا بإلغاء المباراة بحجة عدم عودة الكهرباء لأحدى الكشافات".

وتابع "الحكم قرر استكمال المباراة وأخبر كلا الفريقين بزيادة إضاءة 3 أبراج ولن يتم اللعب بوجود تقنية الفيديو ووافق كلا الفريقين، وخلال الاستعداد لاستكمال اللقاء انقطع التيار مرة أخرى في البرج الثالث وبالتالي أصبح سبب إلغاء المباراة انقطاع للتيار، ولابد من تطبيق اللائحة".

واستدرك "بيراميدز يطالب رابطة الأندية واتحاد الكرة بالحصول على التقارير التي بُني عليها القرارات، وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا وسنلجأ لدرجات التقاضي بدءا من لجنة الانضباط لاتحاد الكرة ثم الاتحاد الدولي (فيفا)".

وأتم "سنصدر بيانا تفصيليا ورسميا يوضح موقفنا كاملا".

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ماذا حدث؟

اشتعل حريق في استاد الإسكندرية وتسبب في إيقاف مباراة سموحة ضد بيراميدز ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري المصري الممتاز.

المباراة توقفت في الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني، وكانت النتيجة تشير للتعادل بهدف لكل فريق.

تقدم سموحة بركلة جزاء سجلها حسام حسن في الدقيقة 15، وتعادل فيستون ماييلي في الدقيقة 45+1.

بينما تعرض الهاني سليمان حارس مرمى سموحة للطرد قبل نهاية الشوط الأول بسبب عرقلته لماييلي المنفرد من خارج المنطقة.

وعلم FilGoal.com أن الحريق حدث بسبب ماس في غرفة الكهرباء خلف مقصورة استاد الإسكندرية.

وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق، كما تدخل رجال الإسعاف لنقل حالات اختناق ناتجة عن الدخان الكثيف.

وتم إخلاء المقصورة وإنزال الحضور إلى أرض الملعب.

وانتظر حكم المباراة التقرير الفني للاستاد لاتخاذ قراره باستكمال المباراة من عدمه.

وأوضحت قناة أون تايم سبورتس أن الأمن أبلغ مراقب المباراة بأن أحد أبراج الإضاءة لن يمكن تشغيله الآن بعد حريق غرفة الكهرباء.

في النهاية أوضح الحكم لمدربي الفريقين أنه تم إبلاغه بوجود عطل في برج آخر للإضاءة، وبالتالي لن يتمكن من استكمال المباراة.

وفي نهاية المطاف قرر الحكم تأجيل استئناف المباراة لموعد لاحق بسبب حادث الحريق.

وحسم أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة مسألة إلغاء مباراة سموحة وبيراميدز واحتسابها خسارة تلقائية للفريق صاحب الأرض (سموحة في تلك الحالة) بناء على اللائحة.

وتنص لائحة الدوري على أنه في حالة انقطاع التيار الكهربائي لمدة 45 دقيقة سواء كانت فترة متصلة أو فترات متقطعة، يتم إلغاء المباراة واحتساب الفريق الضيف فائزا 2-0 نظرا لعدم اعتبار انقطاع التيار الكهربائي من الظروف القهرية.

أما في حالة إلغاء المباراة لظرف قهري، فيتم إعادتها لاحقا في موعد تحدده لجنة المسابقات.

وقال دياب في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "ما حدث في استاد الإسكندرية لا يمكن وصفه بانقطاع التيار الكهربائي لأن هذا ماس كهربائي أدى لحريق تسبب في إيقاف المباراة".

وأوضح "بالتالي توضح الحالة تحت بند الظروف القهرية وبناء عليه سيتم إعادتها".

أما عن كيفية الإعادة قال دياب: "المباراة ستُعاد من البداية، ولن تستأنف من نقطة توقفها، في موعد لاحق تحدده لجنة المسابقات وفقا للائحة".

ويعني ذلك أن سموحة لن يلعب المباراة المعادة أمام بيراميدز منقوصا بسبب طرد حارس مرماه الهاني سليمان في شوط المباراة الأول.

أما الطرد في حد ذاته فسيظل ساريا، وينطبق على المباراة التالية لسموحة، وبالتالي سيحق له المشاركة بصورة طبيعية في المباراة المعادة إن لم تكُن المباراة التالية مباشرة.

وكشف اتحاد الكرة في بيان مرسل للصحفيين عن موقف إعادة مباراة سموحة ضد بيراميدز التي تم إلغاؤها في الجولة 28 من الدوري المصري.

وجاء في البيان ما يلي:

المادة 42 في اللائحة تنص على إعادة المباراة حال إلغائها لظروف قهرية وهذا ما ينطبق على مباراة سموحة وبيراميدز.

الإنذارات والطرد يتم احتسابهم بشكل طبيعي، ما يعني أن الهاني سليمان حارس سموحة لن يلعب المباراة المقبلة أيا كان الخصم.

أما اللاعبون الذين كانوا موقوفين قبل المباراة، سيستمر إيقافهم في هذه المباراة أيا كان موعد إقامتها.

إعادة المباراة ستكون من ضربة البداية، وبالتالي لن يلعب سموحة منقوصا في جميع الأحوال.

وأصدرت رابطة الأندية المحترفة بيانا رسميا بشأن أحداث مباراة سموحة وبيراميدز التي توقفت بسبب الحريق الذي نشب في استاد الإسكندرية.

وجاء بيان الرابطة كالتالي:

إلغاء مباراة سموحة وبيراميدز نظرا للحريق الذي نشب في استاد الإسكندرية.

إدارة المسابقات برابطة الأندية تنتظر تقرير حكم المباراة والمراقب وإدارة استاد الإسكندرية وستصدر رابطة الأندية القرار بعد نهاية مباريات الجولة.

وتتمنى رابطة الأندية المحترفة التوفيق للجميع.