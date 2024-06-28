وزارة الرياضة تعلن عبر في الجول: إجراء فوري بعد حريق استاد الإسكندرية

كشف محمد الشاذلي المتحدث الإعلامي باسم وزارة الرياضة عن موقف مباراة سموحة وبيراميدز التي تعطلت بسبب حريق في استاد الإسكندرية.

وقال الشاذلي في تصريحاته لـ FilGoal.com: "أشرف صبحي وزير الرياضة تواصل مع كل الجهات المعنية وتبين أن محول كهربائي في غرفة الإضاءة للمقصورة الرئيسية تسبب في ماس كهربائي أدى لنشوب دخان".

وأضاف "تأكدنا أن الأمر بسيط والوزير على ثقة من أن المباراة ستستكمل ويتابع الأوضاع أولا بأول".

واختتم "سيتم انتداب لجنة فنية من مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية للتحقيق ومعرفة كافة التفاصيل عن هذه الواقعة".

ماذا حدث؟

اشتعل حريق في استاد الإسكندرية وتسبب في إيقاف مباراة سموحة ضد بيراميدز ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري المصري الممتاز.

وعلم FilGoal.com أن الحريق حدث بسبب ماس في غرفة الكهرباء خلف مقصورة استاد الإسكندرية.

وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق، كما تدخل رجال الإسعاف لنقل حالات اختناق ناتجة عن الدخان الكثيف.

وتم إخلاء المقصورة وإنزال الحضور إلى أرض الملعب.

ويتم التأكد الآن ما إن كانت غرفة الكهرباء هي المسؤولة عن تغذية الإضاءة لأحد زوايا الملعب.

وينتظر حكم المباراة التقرير الفني للاستاد لاتخاذ قراره باستكمال المباراة من عدمه.

بينما ينتظر مراقب المباراة 20 دقيقة، وإن لم يكن الوضع جاهزا للعب سيتم إلغاء المباراة.

وأوضحت قناة أون تايم سبورتس أن الأمن أبلغ مراقب المباراة بأن أحد أبراج الإضاءة لن يمكن تشغيله الآن بعد حريق غرفة الكهرباء.

المباراة توقفت في الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني، وكانت النتيجة تشير للتعادل بهدف لكل فريق.

تقدم سموحة بركلة جزاء سجلها حسام حسن في الدقيقة 15، وتعادل فيستون ماييلي في الدقيقة 45+1.

بينما تعرض الهاني سليمان حارس مرمى سموحة للطرد قبل نهاية الشوط الأول بسبب عرقلته لماييلي المنفرد من خارج المنطقة.