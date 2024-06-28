بعد رحيله.. رسالة من محمود علاء لـ جماهير الزمالك

وجه محمود علاء لاعب الزمالك السابق رسالة لجماهير النادي ومجلس الإدارة بعد رحيله.

محمود علاء النادي : لاعب حر الزمالك

وأعلن نادي الزمالك رحيل محمود علاء عن صفوفه بشكل رسمي بنهاية تعاقده. (طالع التفاصيل)

وأسدل الستار على رحلة محمود علاء مع الزمالك بعد سبع سنوات عقب انضمامه للفريق قادما من وادي دجلة.

وجاءت رسالة محمود علاء عبر منصة "أكس":

"الزمالك أولا وأخيرا.

من لا يشكر الناس لا يشكر الله.

شكرا جمهور نادي الزمالك علي الدعم والمساندة طوال فتره ٧ سنوات داخل جدران النادي.

عشنا فيها لحظات انتصار وفرحة بالبطولات ولحظات انكسار وكان الثابت دائما في مختلف المواقف هي الجماهير الوفية ولم أقصر أبدا بمجهودي لفرحة جمهور الزمالك واتأسف إذا كنت قصرت يوما ما ولن أنساكم أنتم في القلب وأكيد لنا لقاء

اخيراً شكرا حسين لبيب ومجلس الإدارة

شكرا عبد الواحد السيد

شكرا جميع الأجهزه الفنية والإدارية والطبية وغرف الملابس ولجميع أصدقائي اللاعبين

وأتمني التوفيق الفتره القادمة ويبقي الزمالك دائما علي منصات التتويج ووضعه الطبيعي

الزمالك أولا وأخيرا".

الزمالك أولا وأخيرا 🤍🇦🇹🏹 من لا يشكر الناس لا يشكر الله شكرا جمهور نادي الزمالك علي الدعم والمساندة طوال فتره ٧ سنوات داخل جدران النادي عشنا فيها لحظات انتصار وفرحة بالبطولات ولحظات انكسار وكان الثابت دائما في مختلف المواقف هي الجماهير الوفية وعمري ما قصرت أبدا بمجهودي لفرحة… https://t.co/Xm5yKfteiF — Mahmoud Alaa (@MahmoudAlaa) June 28, 2024

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن محمود علاء تنازل عن جزء كبير من مستحقاته وسيرحل عن الزمالك بنهاية شهر يونيو الجاري ولن يكمل الموسم مع الفريق.

وينتظر اللاعب صاحب الـ33 عاما في الأيام المقبلة عدة عروض مصرية وخارجية لتحديد مصيره.

وانضم محمود علاء إلى الزمالك في أغسطس من عام 2017، وتخللت رحلته مع الفارس الأبيض إعارة في الموسم الماضي للاتحاد السكندري.

وخاض محمود علاء مع الزمالك 181 مباراة سجل خلالهم 41 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

وخلال الموسم الجاري لم يشارك محمود علاء مع الزمالك سوى خمس مرات في كل البطولات.

وتوج محمود علاء مع الزمالك بالدوري المصري مرتين وثلاثة مرات لكأس مصر ومرة لكل من السوبر المصري والإفريقي ومرتين للكونفدرالية.