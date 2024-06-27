الزمالك يعلن رحيل محمود علاء

الخميس، 27 يونيو 2024 - 23:58

كتب : FilGoal

محمود علاء يسجل ويحتفل بهدف الزمالك في حرس الحدود

أعلن نادي الزمالك رحيل محمود علاء عن صفوفه بشكل رسمي بنهاية تعاقده.

محمود علاء

النادي : الزمالك

الزمالك

وأسدل الستار على رحلة محمود علاء مع الزمالك بعد سبع سنوات عقب انضمامه للفريق قادما من وادي دجلة.

ووجه حساب النادي الشكر لمدافعه وتمنى له التوفيق فيما هو قادم.

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وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن محمود علاء تنازل عن جزء كبير من مستحقاته وسيرحل عن الزمالك بنهاية شهر يونيو الجاري ولن يكمل الموسم مع الفريق.

وينتظر اللاعب صاحب الـ33 عاما في الأيام المقبلة عدة عروض مصرية وخارجية لتحديد مصيره.

وانضم محمود علاء إلى الزمالك في أغسطس من عام 2017، وتخللت رحلته مع الفارس الأبيض إعارة في الموسم الماضي للاتحاد السكندري.

وخاض محمود علاء مع الزمالك 181 مباراة سجل خلالهم 41 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

وخلال الموسم الجاري لم يشارك محمود علاء مع الزمالك سوى خمس مرات في كل البطولات.

وتوج محمود علاء مع الزمالك بالدوري المصري مرتين وثلاثة مرات لكأس مصر ومرة لكل من السوبر المصري والإفريقي ومرتين للكونفدرالية.

الزمالك محمود علاء
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