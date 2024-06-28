يورو 2024 - سباليتي: أداؤنا أقل بكثير من قدراتنا.. وديماركو خارج حساباتنا أمام سويسرا

شدد لوتشيانو سباليتي مدرب إيطاليا على غياب دي ماركو مدافع منتخب بلاده خلال مواجهة سويسرا.

ويلعب منتخب إيطاليا أمام سويسرا غدا السبت ضمن ثمن نهائي يورو 2024.

وقال سباليتي مدرب إيطاليا عبر سكاي سبورت: "باستوني خاض تدريب اليوم مما سمح لنا بتنفس الصعداء. ديماركو خارج حساباتنا، سنعتمد على 4 مدافعين خلال مواجهة سويسرا".

وأضاف "سويسرا تمتلك فريقا جماعيا قويا. لديهم طريقة حديثة جدا في الدفاع، ويعرفون كيفية التعامل مع مثل هذه المباريات".

وشدد "أداؤنا حتى الآن أقل بكثير من قدراتنا، ولكن في الشوط الثاني ضد كرواتيا كنا هجوميين للغاية وإيجابيين وواصلنا الضغط حتى الثانية الأخيرة".

وأتم "ما حدث أمام سويسرا كان بمثابة معجزة، لكننا قاتلنا من أجلها. أعتقد أن تأهلنا إلى ثمن النهائي كان عادلا".

وكافح منتخب إيطاليا من أجل التأهل لثمن النهائي، إذ فاز على ألبانيا 2-1 ، وخسر 1-0 أمام إسبانيا ثم تعادل في اللحظات الأخيرة 1-1 مع كرواتيا بفضل هدف من ماتيا زاكاني في الدقيقة 98.

فيما احتلت سويسرا المركز الثاني خلف ألمانيا بعد الفوز 3-1 على المجر، والتعادل 1-1 مع اسكتلندا والتعادل 1-1 مع ألمانيا.