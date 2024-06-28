النجوم: ما يحدث من اتحاد الكرة مع بيراميدز تعنت ضدنا

أصدر نادي النجوم بيانا جديدا أعرب فيه عن استغرابه من امتناع اتحاد الكرة تسليمه الإقرار الخاص بحقوقه في أزمة المستحقات المتأخرة في انتقال محمود صابر.

وأكد النجوم أن تسلمه القرار يعني حقه في المطالبة رسميا بمنع بيراميدز من الحصول على رخصة المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

وذكر النجوم أنه بالرغم من وجود وعد مسبق بتسلم القرار لكن هذ لم يحدث ليعتقد أن هناك تعتمد في منع حدوث تلك الخطوة.

وطالب النجوم اتحاد الكرة بسرعة التحرك ليساعده على حفظ حقوقه.

وكان النجوم أعلن قبل أسبوعين تقدمه بشكوى ضد بيراميدز لدى اتحاد الكرة بسبب عدم حصوله على المستحقات المتأخرة من انتقال محمود صابر.

وجاء البيان كالتالي:

فوجئ نادي النجوم لكرة القدم بإمتناع إتحاد الكرة المصري من تسليمه مستند قرار إتحاد الكرة الخاص بالحقوق المالية المستحقة لنادي النجوم من نادي بيراميدز.

وهذا القرار الذي يُعطي نادي النجوم الحق بالمطالبة رسمياً بوقف منح نادي بيراميدز ترخيص المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا ، ما لم يقوم الأخير بدفع تلك المستحقات.

وقد ماطل إتحاد الكرة تسليم هذا القرار من الساعة الثانية عشر وحتى الساعة الثامنة مساءاً يوم أمس الخميس الموافق 27 يونيو 2024 ، بالرغم من وجود موعد مُسبق من السيد اللواء / حلمي مشهور مع مندوب النادي لتسليمه الخطاب.

ثم طُلب من مندوب نادي النجوم الحضور لإستلام هذا القرار يوم الأثنين القادم الموافق 1 يوليو 2024.

ليتضح بشكل جلي محاولة تعمد تأخير تسليم القرار الى ما بعد إنتهاء المدة القانونية التي حددتها اللوائح والمعايير بالإتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) الخاصة بالحصول على رخصة المشاركة بالبطولة الإفريقية والتي تمنع أي نادي مدين لنادي آخر من المشاركة في البطولات الأفريقية عن موسم 2024/2025.

ونادي النجوم إذ يُعلن بهذا البيان ويهيب بالإتحاد المصري لكرة القدم سرعة تسليم هذا القرار رسمياً أو إرساله عبر البريد الألكتروني الخاص بنادي النجوم قبل إنتهاء المدة القانونية وبوقت مناسب لنادي النجوم يمكنه من ممارسة حقوقه القانونية أمام الإتحاد الإفريقي كرة القدم "CAF".

ويأمل من المسئولين سرعة التحرك في هذا الشأن لحفظ حقوق نادي النجوم كأحد الأندية التي يجب على إتحاد الكرة حماية حقوقه طبقا لما نصت عليه المادة الثانية بالفقرة "د" بلائحة النظام الأساسي بإتحاد الكرة المصري.