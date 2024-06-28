أثليتك: تشيلسي يقدم عرضا إلى ليستر لضم ديوسبري هال

قدم تشيلسي عرضا رسميا إلى ليستر سيتي اليوم الجمعة لضم لاعبه كيرنان ديوسبري هال.

ولم تكشف شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية عن قيمة العرض لكن التقرير ذكر أن اللاعب يرغب في الانتقال إلى تشيلسي أو يبقى في فريقه.

وذكر التقرير أن لاعب خط الوسط صاحب الـ25 عاما رفض عرضا من برايتون.

ويمتد تعاقد ديوسبري هال مع ليستر سيتي العائد إلى الدوري الإنجليزي حتى صيف عام 2027.

فيما أوضح فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات أن تشيلسي يفكر في إقحام لاعبيه داترو فوفانا وسيزاري كاسادي ضمن الصفقة.

ويعد اللاعب من ناشئي ليستر وسبق وقضى إعارتين رفقة كل من بلاكبول ولوتون تاون.