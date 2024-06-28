الأزمة لن تُحل.. الوداد يغيب عن البطولات الإفريقية الموسم المقبل

الجمعة، 28 يونيو 2024 - 14:17

كتب : FilGoal

صنداونز ضد الوداد

بات من المؤكد غياب الوداد المغربي عن المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم المقبل 2024-2025 بعدما لم يستطع حل أزمته.

وقال هشام أيت منا الرئيس المؤقت للوداد في مؤتمر صحفي إن الوداد عليه تقبل الغياب القاري الموسم المقبل.

وأضاف "الاحتجاج على احتلال المركز الخامس أمام اتحاد الكرة أمر لا جدوى منه وعلى الوداد تقبل الوضع الراهن".

أخبار متعلقة:
لاحتلاله المركز الخامس.. الوداد يعترض على جدول ترتيب الدوري المغربي الرجاء بطل الدوري المغربي للمرة الـ 13 برقمين تاريخيين.. وفرصة لـ الوداد للتأهل للكونفدرالية خبر في الجول – فيوتشر يتمم اتفاقه لضم مهاجم زيسكو إينوك ساكالا

وأردف "للأسف لا يمكن إلا أن نكون في الرتبة الخامسة وذلك بسبب عدم تقديم الاحتجاج الرسمي أمام العصبة الوطنية في الفترة المخصصة قانونيا للطعن أمام اللجنة المختصة".

وكان رئيس الوداد السابق عبد المجيد البرناكي أكد أن ناديه لم يحتج على احتلاله المركز الخامس بل طالب باستسفار لمعرفة السبب وهو ما لا يلزم اتحاد الكرة المغربي بإعادة النظر في قراره.

وكانت رابطة الدوري المغربي قد أعلنت الترتيب النهائي بتواجد الوداد في المركز الخامس مع وجود اتحاد تواركة بالمركز الرابع المؤهل لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويملك تواركة والوداد نفس الرصيد من النقاط وعدد الأهداف المسجلة والمستقبلة.

الوداد كان قد ودع دوري أبطال إفريقيا في الموسم المنقضي من دور المجموعات.

وكان نادي الرجاء قد حسم لقب الدوري المغربي للمرة الـ 13 في تاريخه.

ويملك الوداد الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالدوري المغربي بصيد 22 مرة.

الوداد الدوري المغربي
نرشح لكم
خبر في الجول – كاف يمنح المصري رخصة المشاركة في الكونفدرالية أنا الصقر (9) - لحظة البكاء.. وأجواء الثأر من الجزائر والتتويج ببطولة 2010 لاعب مازيمبي لـ في الجول: تاو أهم لاعب في الأهلي.. وأتفاوض مع أندية مصرية موسيماني: أريد الاستمرار في الدوري السعودي.. وهذا سبب رفض تدريب نيجيريا كاف يعلن تلقيه عروضا جذابة لاستضافة السوبر الإفريقي 2024 كاف يعلن مواعيد بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 خبر في الجول - كاف يؤجل مناقشة ملف استضافة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك خبر في الجول - النسخة الثانية تواليا.. مصر تستضيف أمم إفريقيا للشباب 2025
أخر الأخبار
يورو 2024 – مدرب الدنمارك: ألمانيا وإنجلترا أبرز المرشحين لحسم البطولة 33 دقيقة | ألمانيا 2024
يورو 2024 – كومان يغادر معسكر فرنسا قبل لقاء بلجيكا 44 دقيقة | ألمانيا 2024
يورو 2024 – ناجلسمان: منتخب الدنمارك خطير في الأمتار الأخيرة 45 دقيقة | ألمانيا 2024
تشيلسي يخطف موهبة أستون فيلا ساعة | الدوري الإنجليزي
المستشار القانوني لـ بيراميدز: لا ينبغي إعادة المباراة.. يجب اعتبار سموحة مهزوما ساعة | الدوري المصري
رومانو: سيتدرب تحت قيادة فابريجاس.. فاران سينضم إلى كومو ساعة | الكرة الأوروبية
عضو اتحاد الكرة يرد على محمود عاشور.. ويكشف موعد حسم مصير بيريرا 2 ساعة | الكرة المصرية
أحمد سليمان: سنرسل زيزو للمنتخب الأولمبي لو طُلب.. وهناك فساد في المنظومة الكروية 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يحدد قراره النهائي بشأن القمة 2 قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والزمالك 3 يورو 2024 – تعرف على كل المتأهلين لدور الـ16.. مواعيد المباريات والطريق حتى النهائي 4 مؤتمر كولر: ما حدث من كهربا؟ شأن داخلي.. وهذا غير موجود بأي مكان في العالم