الأزمة لن تُحل.. الوداد يغيب عن البطولات الإفريقية الموسم المقبل

بات من المؤكد غياب الوداد المغربي عن المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم المقبل 2024-2025 بعدما لم يستطع حل أزمته.

وقال هشام أيت منا الرئيس المؤقت للوداد في مؤتمر صحفي إن الوداد عليه تقبل الغياب القاري الموسم المقبل.

وأضاف "الاحتجاج على احتلال المركز الخامس أمام اتحاد الكرة أمر لا جدوى منه وعلى الوداد تقبل الوضع الراهن".

وأردف "للأسف لا يمكن إلا أن نكون في الرتبة الخامسة وذلك بسبب عدم تقديم الاحتجاج الرسمي أمام العصبة الوطنية في الفترة المخصصة قانونيا للطعن أمام اللجنة المختصة".

وكان رئيس الوداد السابق عبد المجيد البرناكي أكد أن ناديه لم يحتج على احتلاله المركز الخامس بل طالب باستسفار لمعرفة السبب وهو ما لا يلزم اتحاد الكرة المغربي بإعادة النظر في قراره.

وكانت رابطة الدوري المغربي قد أعلنت الترتيب النهائي بتواجد الوداد في المركز الخامس مع وجود اتحاد تواركة بالمركز الرابع المؤهل لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويملك تواركة والوداد نفس الرصيد من النقاط وعدد الأهداف المسجلة والمستقبلة.

الوداد كان قد ودع دوري أبطال إفريقيا في الموسم المنقضي من دور المجموعات.

وكان نادي الرجاء قد حسم لقب الدوري المغربي للمرة الـ 13 في تاريخه.

ويملك الوداد الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالدوري المغربي بصيد 22 مرة.