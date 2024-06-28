أستون فيلا يتسبب في صدمه لحارسه إيميليانو مارتينيز

تسبب أستون فيلا في صدمة لحارسه إيميليانو مارتينيز برفضه مشاركته في أولمبياد باريس 2024 رفقة منتخب الأرجنتين.

ويحق لكل منتخب ضم ثلاثة لاعبين أكبر من سن 23 سنة في قائمته في الأولمبياد.

وكان مارتينيز ألمح لرغبته في التواجد مع بلاه في المسابقة والتتويج باللقب بعدما توج من قبل بلقبي كوبا أمريكا 2021 وكأس العالم 2022.

لكن الموسم الكروي الإنجليزي سيبدأ في 17 أغسطس بعد ثمانية أيام فقط من نهائي الأولمبياد.

لذا يرغب أستون فيلا في تواجد حارسه معه في الجولة التحضيرية خاصة بعدما لم يحصل على راحة كافية ويشارك حاليا في كوبا أمريكا 2024.

ويلعب منتخب الأرجنتين في المجموعة الثانية في الأولمبياد رفقة كل م المغرب والعراق وأوكرانيا.

وتشير التقارير إلى أن خافيير ماسكيرانو مدرب المنتخب الأرجنتيني الأولمبي قرر ضم كل من جوليان ألفاريز ونيكولاس أوتامندي كلاعبين فوق السن.

هذا بالإضافة للحارس جيرونيمو رولي الذي أصبح المرشح الأبرز للانضمام بعد الغياب المحتمل لإيميليانو مارتينيز.