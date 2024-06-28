خبر في الجول – كاف يمنح المصري رخصة المشاركة في الكونفدرالية

الجمعة، 28 يونيو 2024 - 12:07

كتب : عمرو نبيل

فريق المصري قبل مواجهة الزمالك

تلقى المصري خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يتضمن منحه رخصة المشاركة في بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المصري حصل على الرخصة بعدما استطاع التوصل لحل لأزمة لاعبه السابق رامي البدوي.

وكان رجب عبد القادر نائب رئيس المصري كشف لـFilGoal.com تسديد ناديه 50% من مستحقات اللاعب التونسي رامي البدوي.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - الزمالك ينهي إجراءات عودة سامسون إلى القاهرة الأهلي يستعد لإطلاق مجلته إلكترونيا نائب رئيس لجنة الحكام: هذا موقفي من تعيين البنا والغندور بعد أزمة الزمالك

وأضاف "سيتم تسديد المبلغ المتبقي بعد شهرين، وسيُسمح لنا بالمشاركة في بطولة الكونفدرالية بشكل طبيعي".

جاء ذلك بعدما وقع اللاعب على عقد يربطه بالمصري لكن لم يتم قيده حتى نهاية فترة الانتقالات فرحل إلى صفوف الإفريقي التونسي وطلب بمستحقاته.

وكان المصري قد قدم استئناف ونجح في تخفيض مبلغ الغرامة والذي بلغ 560 ألف دولار ليصل لـ450 ألف دولار.

المصري كاف الكونفدرالية
نرشح لكم
الأزمة لن تُحل.. الوداد يغيب عن البطولات الإفريقية الموسم المقبل أنا الصقر (9) - لحظة البكاء.. وأجواء الثأر من الجزائر والتتويج ببطولة 2010 لاعب مازيمبي لـ في الجول: تاو أهم لاعب في الأهلي.. وأتفاوض مع أندية مصرية موسيماني: أريد الاستمرار في الدوري السعودي.. وهذا سبب رفض تدريب نيجيريا كاف يعلن تلقيه عروضا جذابة لاستضافة السوبر الإفريقي 2024 كاف يعلن مواعيد بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 خبر في الجول - كاف يؤجل مناقشة ملف استضافة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك خبر في الجول - النسخة الثانية تواليا.. مصر تستضيف أمم إفريقيا للشباب 2025
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - سموحة (0)-(0) بيراميدز.. بداية المباراة 8 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - الأهلي (0)-(0) فاركو.. بداية اللقاء 24 دقيقة | الدوري المصري
الأول بعد 11 ثانية.. البنك الأهلي يقسو على المقاولون العرب برباعية 47 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل فاركو - عودة رامي صبري لقيادة الدفاع ضد الأهلي ساعة | الدوري المصري
مصدر من اتحاد الكرة يكشف عبر في الجول حقيقة مد مهلة رخصة الزمالك الإفريقية ساعة | الكرة المصرية
تشكيل الأهلي - عودة وسام لقيادة الهجوم ضد فاركو.. وظهور خالد عبد الفتاح الأول في 2024 ساعة | الدوري المصري
وكيل قندوسي: ما تردد عن حديثه مع بلعيد بشأن الأهلي؟ سنتخذ الإجراءات القانونية ساعة | الكرة المصرية
مصدر من المنتخب الأولمبي يوضح لـ في الجول موقف صلاح وتريزيجيه ومرموش.. ونفي 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف رد رابطة الأندية على مطالب الزمالك الـ 4 2 خبر في الجول - الزمالك يحدد قراره النهائي بشأن القمة 3 قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والزمالك 4 يورو 2024 – تعرف على كل المتأهلين لدور الـ16.. مواعيد المباريات والطريق حتى النهائي