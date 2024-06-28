خبر في الجول – كاف يمنح المصري رخصة المشاركة في الكونفدرالية

تلقى المصري خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يتضمن منحه رخصة المشاركة في بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المصري حصل على الرخصة بعدما استطاع التوصل لحل لأزمة لاعبه السابق رامي البدوي.

وكان رجب عبد القادر نائب رئيس المصري كشف لـFilGoal.com تسديد ناديه 50% من مستحقات اللاعب التونسي رامي البدوي.

وأضاف "سيتم تسديد المبلغ المتبقي بعد شهرين، وسيُسمح لنا بالمشاركة في بطولة الكونفدرالية بشكل طبيعي".

جاء ذلك بعدما وقع اللاعب على عقد يربطه بالمصري لكن لم يتم قيده حتى نهاية فترة الانتقالات فرحل إلى صفوف الإفريقي التونسي وطلب بمستحقاته.

وكان المصري قد قدم استئناف ونجح في تخفيض مبلغ الغرامة والذي بلغ 560 ألف دولار ليصل لـ450 ألف دولار.