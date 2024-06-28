خبر في الجول - الزمالك ينهي إجراءات عودة سامسون إلى القاهرة

أنهى نادي الزمالك إجراءات عودة لاعبه سامسون أكينيولا للقاهرة.

سامسون أكينيولا النادي : الزمالك الزمالك

ورفض اللاعب العودة بعد سفره إلى معسكر منتخب بلاده بسبب مستحقاته المالية المتأخرة التي تخطت 6 أشهر.

وحوّل نادي الزمالك 250 ألف دولار لحساب مهاجم الفريق من أجل حل أزمة مستحقاته المتأخرة. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك أنهى كافة الإجراءات الخاصة بعودة سامسون أكينيولا للقاهرة.

ومن المنتظر عودته خلال الأسبوع المقبل بعد حجز تذاكر الطائرة من قبل الاتحاد البنيني بعدما انضم لمعسكر المنتخب في التوقف الدولي الماضي.

وغاب سامسون عن قائمة الزمالك في مباريات سيراميكا كليوباترا والمصري وفاركو على الترتيب.

سامسون شارك مع الزمالك خلال 13 مباراة بالموسم الحالي وسجل هدفين بجميع المسابقات.

وساهم المهاجم البنيني في الحصول على لقب الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.