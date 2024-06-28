في الجول يكشف موقف شيكابالا والجزيري وفتوح من العودة للمباريات

يواصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد فتوح وسيف الجزيري ثلاثي الزمالك التأهيل من أجل العودة للمشاركة في مباريات الفريق المقبلة.

ومن المنتظر أن يلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا في الجولة 28 من الدوري المصري يوم السبت المقبل.

ولم يحدد الأبيض بعد موقفه من المشاركة في اللقاء، بعد اعتذاره عن عدم المشاركة ضد الأهلي في الجولة الماضية لحين تنفيذ مطالبه. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن الثلاثي وصل للمرحلة الأخيرة من التأهيل.

وفي حالة خاض الزمالك مباراة سيراميكا فالثلاثي سيكون خارج المباراة.

وسيتحدد موعد مشاركتهم في التدريبات الجماعية الأسبوع المقبل بعد الخضوع لفحص أخير للاطمئنان عليهم قبل المشاركة في المباريات.

وعانى فتوح من إصابة في كاحل القدم وشيكابالا من الإصابة في العضلة الأمامية والجزيري في العضلة الخلفية.

ويحتل الزمالك المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة من 21 مباراة.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 37 نقطة من 26 مباراة.