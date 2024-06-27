قمر الدولة حكما لـ مباراة الأهلي ضد فاركو.. والحنفي في تقنية الفيديو

يدير نادر قمر الدولة مباراة الأهلي ضد فاركو في الجولة 28 من الدوري المصري تحكيميا.

ويلتقي الأهلي غدا مع فاركو على استاد القاهرة في السابعة مساءً.

ويعاونه كل من هشام الدسوقي وأحمد عادل عبد الفتاح، ويتواجد مصطفى الشهدي كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد محمد الحنفي ويعاونه مصطفى عطية.

وأدار نادر قمر الدولة 7 مباريات في الدوري الموسم الجاري أشهر خلالها 30 بطاقة صفراء وواحدة حمراء واحتسب 5 ركلات جزاء.

لم يُدر قمر الدولة أي مباراة للأهلي هذا الموسم لتكون الأولى له.

وسبق أن أدار مباراة واحدة لفاركو وجاءت في الفوز على الإسماعيلي بنتيجة 1-0 في الجولة الرابعة.

وبالنسبة للحنفي فسبق أن تواجد كحكم تقنية الفيديو لمباراة الأهلي والبنك الأهلي في الجولة 15 والتي انتهت بخسارة الأهلي 4-3.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 45 نقطة من 19 مباراة بفارق 17 نقطة عن بيراميدز المتصدر من 25 مباراة.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة من 27 مباراة.

يذكر أن الأهلي التقى مع فاركو في الرابع عشر من يونيو الجاري في لقاء مؤجل من الجولة 11 وانتصر بنتيجة 2-1.