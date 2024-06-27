عودة الرباعي.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة فاركو

الخميس، 27 يونيو 2024 - 23:02

كتب : أحمد الخولي

الاحتفال بهدف عمرو السولية لـ الأهلي ضد الداخلية

عاد وسام أبو علي ومحمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومروان عطية في قائمة الأهلي لمواجهة فاركو في الجولة 28 من الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي غدا مع فاركو على استاد القاهرة في السابعة مساءً.

وتعافى المهاجم الفلسطيني من الإصابة، فيما عاد الثلاثي: الشناوي وعبد المنعم ومروان بعد حصولهم على راحة في المباراة الأخيرة ضد الداخلية.

ويغيب عن القائمة كل من محمود متولي وأحمد نبيل "كوكا" بالإضافة لـ عمر كمال عبد الواحد وبيرسي تاو بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي حسبما علم FilGoal.com

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمود الزنفلي.

خط الدفاع: كريم فؤاد - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - أكرم توفيق - عمرو السولية - إمام عاشور - محمد مجدي "أفشة" - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" - وسام أبو علي - أنتوني موديست.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 45 نقطة من 19 مباراة بفارق 17 نقطة عن بيراميدز المتصدر من 25 مباراة.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة من 27 مباراة.

يذكر أن الأهلي التقى مع فاركو في الرابع عشر من يونيو الجاري في لقاء مؤجل من الجولة 11 وانتصر بنتيجة 2-1.

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