أفضل لاعب أمامه والآن يريد شراءه.. تشيلسي يطارد أرتشي جراي جوهرة ليدز

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام جاد من تشيلسي بضم أرتشي جراي لاعب وسط ليدز يونايتد.

وبحسب الصحفي مات لو فإن تشيلسي يريد التعاقد مع جراي، كما يريد ضم مهاجم وجناح أيضا.

جراي البالغ من العمر 18 عاما خطف الأنظار حين لعب مع فريقه ضد تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي، وفاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة، بينما فاز البلوز بالكاد 3-2.

وسبق وارتبط جراي بالانتقال إلى ليفربول، ولكن الأمور لم تتم نظرا لمطالبة ليدز بمبلغ يتراوح بين 40 و50 مليون جنيه استرليني.

أرتشي جراي هو رابع لاعب من نفس العائلة يرتدي قميص ليدز، بعد جده وعمه ووالده أيضا.

انضم الفتى الواعد إلى ليدز في عمر 8 سنوات فقط، ووصل لفريق تحت 19 عاما وهو في سن 15 عاما فقط.

فيكتور أورتا المدير الرياضي السابق لليدز يونايتد قال إنه يذكره بنفس ما شعر به حين شاهد النجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو للمرة الأولى.

مارسيلو بييلسا مدرب ليدز السابق استدعاه 5 مرات للفريق الأول في موسم 2021-2022، ولكن لم يشركه.

وفي الموسم الماضي لعب جراي 44 مباراة من أصل 46 في الدرجة الثانية الإنجليزية "تشامبيونشيب"، والتي شهدت إخفاق ليدز في التأهل إلى الدوري الممتاز في اللحظات الأخيرة.