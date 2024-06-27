تكليف من اتحاد الكرة لـ بيريرا بسبب أزمات التحكيم الأخيرة في الدوري

كلف اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بمراجعة كل المواقف التحكيمية التي أثارت جدلا في الفترة الماضية.

ووفقا للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة فإن بيريرا سيقدم تقريرا بتوصيات اللجنة بخصوص هذه المواقف لاتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن.

وطالب الزمالك بالتحقيق العاجل في الأخطاء التحكيمية التي طالت مباراته ضد المصري.

وسبق أن صرّح أحمد دياب رئيس رابطة الأندية: "مطلب الزمالك الأول بالتحقيق العاجل بشأن الأخطاء التحكيمية مشروع".

وأضاف "التحكيم يمر بموسم سيء، والحل تغيير منظومة التحكيم لأن لدينا أخطاء متكررة اشتكى منها 15 فريقا من أصل 18 في الدوري".

وأكمل "الأهلي وسيراميكا وبيراميدز والجونة وفيوتشر والمصري أصدروا بيانات بشأن الأخطاء التحكيمية من قبل وكذلك الزمالك".

وأردف "هناك رئيس لجنة الحكام تصل له الشكاوى، تم تقديم شكوى خاصة بمباراة الزمالك وفاركو ولم يتم الرد عليها حتى الآن".

وسبق أن أصدر نادي سيراميكا كليوباترا بيانا رسميا ينتقد فيه لجنة الحكام برئاسة فيتور بيررا تحت عنوان "طفح الكيل وسقطت الأقنعة". (طالع التفاصيل)