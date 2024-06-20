"طفح الكيل".. سيراميكا كليوباترا ينتقد لجنة بيريرا ويطالب بتعيين حكام دوليين

أصدر نادي سيراميكا كليوباترا بيانا رسميا ينتقد فيه لجنة الحكام برئاسة فيتور بيررا تحت عنوان "طفح الكيل وسقطت الأقنعة".

وطالب سيراميكا كليوباترا رابطة الأندية من إدارة ملف الحكام الشائك -على حد وصف البيان- لإنه الأمل الأخير لإنقاذ الموسم الجاري.

وأشار سيراميكا كليوباترا في بيانه إلى أن جميع الأندية بلا استثناء تقدمت بشكاوى ضد التحكيم.

كما طالب سيراميكا كليوباترا بتعيين حكام دوليين لمبارياته المقبلة مشددا على احتفاظ النادي بحق اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حال تجاهل مطالبه العادلة.

وكان سيراميكا كليوباترا قد خسر أمام مودرن فيوتشر بهدف دون مقابل، لتصبح الهزيمة الثالثة على التوالي في مسابقة الدوري.

ويتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز التاسع برصيد 34 نقطة من 25 مباراة خاضهم في الدوري.

وجاء بيان سيراميكا كليوباترا كالآتي:

"طفح الكيل، ونفد الصبر، واستمرت الأخطاء التحكيمية، وتتابعت بشكل متكرر، سقطت الأقنعة وانكشفت السوءات، مع تمادي لجنة بيريرا في تجاهل مطالبنا المشروعة، لإرساء مفاهيم العدالة والشفافية، وتوحيد القرارات، في كل الحالات، بصرف النظر عن الوان قمصان الأندية، أو آفة التوازنات

تمسكنا في نادي سيراميكا كليوباترا بضبط النفس، حاولنا مرارًا وتكرارًا أن نتواصل مع دائرة صنع القرار في اتحاد الكرة، ولجنة الحكام.. ومع كل خطأ تحكيمي فج، يشهد به المنافسون لنا قبل المؤيدين، كنا نسعى لتلافي الخطأ، نترفع عن الصدام، ونرتفع إلى أعلى درجات السمو.. لندعم ونساند.. نحاول الاصلاح، وتقديم المقترحات، وتأكيد الثقة.

تحملنا في سبيل ذلك الكثير، وكلفنا دعمنا لمنظومة كروية ظلمتنا، وظلمت المسابقة، وظلمت نفسها، ضياع العديد من النقاط، منذ انطلاق مباريات دوري نايل لكرة القدم، للموسم الحالي 2023/2024 ، وسط أخطاء تحكيمية ، شكونا من تكرارها، مبرهنين على موقفنا بالأدلة والوثائق والحالات المصورة، ورغم ذلك استمر الخلل دون توقف.

إننا وإذ نرى في خلفية الفناء، جهودًا ملموسة من رابطة الأندية، لرفع مستوى المسابقة، وانتشالها من حالة الجمود الذي أصاب الكرة المصرية، وانعكس سلبًا على قاعدة تمثيل المنتخبات الوطنية.. فإننا ندعو مجدداً، لتمكين الرابطة من إدارة كل عناصر اللعبة، بالشكل الذي يقضي على الثغرة التي تضرب كل جهود تطوير الدوري، وتقتل أهم سمات المنافسة الشريفة، وتبقي الأمور في المربع صفر، رغم حجم الجهود المبذولة، للخروج من النفق المظلم.

إننا وإذ نلقي بهذا الطرح، فإننا نثق كل الثقة، أن تمكين رابطة الأندية من إدارة هذا الملف الشائك، هو الأمل الأخير لانقاذ الموسم الكروي الحالي، بعد أن تعددت الشكاوى من كل أندية الدوري الممتاز بلا استثناء، ولم يعد الأمر قاصرًا على ناد بعينه، ما يهدد إستقرار المسابقة، ويضرب ميزان العدالة التحكيمية، ويخل بمبدأ المساواة بين الأندية المتنافسة، بما يخالف جميع الأعراف الكروية، ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وحتى النظر في هذا الطرح، فإننا نطالب مجددًا، بتعيين حكام دوليين لإدارة مباريات فريق سيراميكا كليوباترا، فيما تبقى من الموسم الحالي، مشددين على احتفاظنا بحق اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، حال تجاهل مطالبنا العادلة، وفقا للوائح والقوانين المحلية والدولية، للحفاظ على حقوقنا، ومن أجل تطبيق العدالة التي يسعى إليها الجميع، في مسابقة الدوري الممتاز".