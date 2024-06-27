المصري لـ في الجول: سددنا 50 % من مستحقات البدوي.. وسنشارك في الكونفدرالية

الخميس، 27 يونيو 2024 - 16:18

كتب : عمرو نبيل

فريق المصري قبل مواجهة الزمالك

كشف رجب عبد القادر نائب رئيس المصري آخر تطورات أزمة مستحقات التونسي رامي البدوي المتأخرة.

المصري كان قد تعرض للحرمان من القيد لمدة 3 فترات قيد بسبب مستحقات البدوي البالغة 450 ألف دولار.

وقال رجب عبد القادر لـ FilGoal.com: "سددنا 50 % من مستحقات اللاعب التونسي رامي البدوي".

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وأضاف "سيتم تسديد المبلغ المتبقي بعد شهرين، وسيُسمح لنا بالمشاركة في بطولة الكونفدرالية بشكل طبيعي".

وكان مصدر من المصري قد قال في وقت سابق لـ FilGoal.com:"تلقينا خطابا من لجنة فض المنازعات بالفيفا يفيد بضرورة دفع غرامة رامي البدوي أو سيتعرض النادي لسحب رخصة المشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية".

قرار فيفا كان صدر بسبب توقيع اللاعب مع النادي المصري مع عدم قيده حتى نهاية فترة الانتقالات مما أدى لعدم انضمامه لأي فريق.

وكان المصري قد قدم استئناف ونجح في تخفيض مبلغ الغرامة والذي بلغ 560 ألف دولار من قبل.

ولم يلعب البدوي أي مباراة مع المصري ويرتدي قميص الإفريقي التونسي منذ يناير 2022.

وسبق للبدوي اللعب لأندية النجم الساحلي والفيحاء السعودي والكويت الكويتي.

كما مثل منتخب تونس في 20 مباراة دولية وسجل هدفا وصنع 3 آخرين.

المصري الكونفدرالية
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