يورو 2024 - كفاراتسخيليا: لم أتخيل مع فعله رونالدو معي

كشف خفيتشا كفاراتسخيليا نجم منتخب جورجيا ما حدث بينه وكريستيانو رونالدو قبل لقاء المنتخبين في يورو 2024.

ونجح كفارا في تسجيل الهدف الأول، في ثنائية جورجيا أمام البرتغال في الجولة الثالثة من المجموعة السادسة ببطولة اليورو، لينجح في احتلال المركز الثالث في المجموعة خلف البرتغال وتركيا ويتأهل لدور الـ16.

video:2

وقال كفاراتسخيليا في تصريحات مصورة: "قبل المباراة تحدث معي كريستيانو رونالدو وتمنى لي النجاح"

وأضاف "لم أتخيل أبدًا أنه سيأتي ويتحدث معي. إنه لاعب عظيم وشخص عظيم. ولهذا السبب فهو شخصية عظيمة داخل وخارج كرة القدم."

وتابع "أنا أحترمه كثيرًا، فهو أحد أفضل اللاعبين في العالم. عندما يأتي للتحدث معك قبل المباراة، فهذا أمر مذهل".

وأتم نجم نابولي "لقد ساعدنا ذلك على الاعتقاد بأننا قادرون على القيام بشيء ما أمام البرتغال".

وتأهل منتخب جورجيا كأفضل ثالث، ليواجه إسبانيا في دور الـ16.

وعن مواجهة الماتادور، علق نجم نابولي: "نستطيع أن ننافس أي منتخب".

يذكر أن يورو 2024 هي أول مشاركة في أي بطولة كبرى لجورجيا في التاريخ.

video:1