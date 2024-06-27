يورو 2024 - كفاراتسخيليا: لم أتخيل مع فعله رونالدو معي

الخميس، 27 يونيو 2024 - 14:58

كتب : FilGoal

كفاراتسخيليا - جورجيا - البرتغال - يورو 2024

كشف خفيتشا كفاراتسخيليا نجم منتخب جورجيا ما حدث بينه وكريستيانو رونالدو قبل لقاء المنتخبين في يورو 2024.

ونجح كفارا في تسجيل الهدف الأول، في ثنائية جورجيا أمام البرتغال في الجولة الثالثة من المجموعة السادسة ببطولة اليورو، لينجح في احتلال المركز الثالث في المجموعة خلف البرتغال وتركيا ويتأهل لدور الـ16.

أخبار متعلقة:
القادسية السعودي يعلن ضم ناتشو من ريال مدريد لعبة في الجول – يورو 2024.. توقع مشوار بطل يورو 2024 يورو 2024 - مدافع إنجلترا جاهز للعودة أمام سلوفاكيا مارسيليا يستهدف ضم جناح مانشستر يونايتد

وقال كفاراتسخيليا في تصريحات مصورة: "قبل المباراة تحدث معي كريستيانو رونالدو وتمنى لي النجاح"

وأضاف "لم أتخيل أبدًا أنه سيأتي ويتحدث معي. إنه لاعب عظيم وشخص عظيم. ولهذا السبب فهو شخصية عظيمة داخل وخارج كرة القدم."

وتابع "أنا أحترمه كثيرًا، فهو أحد أفضل اللاعبين في العالم. عندما يأتي للتحدث معك قبل المباراة، فهذا أمر مذهل".

وأتم نجم نابولي "لقد ساعدنا ذلك على الاعتقاد بأننا قادرون على القيام بشيء ما أمام البرتغال".

وتأهل منتخب جورجيا كأفضل ثالث، ليواجه إسبانيا في دور الـ16.

وعن مواجهة الماتادور، علق نجم نابولي: "نستطيع أن ننافس أي منتخب".

يذكر أن يورو 2024 هي أول مشاركة في أي بطولة كبرى لجورجيا في التاريخ.

خفيتشا كفاراتسخيليا كريستيانو رونالدو البرتغال جورجيا يورو 2024
نرشح لكم
يورو 2024 - ألمانيا تستعيد روديجر قبل مواجهة الدنمارك لعبة في الجول – يورو 2024.. توقع مشوار بطل يورو 2024 يورو 2024 - مدافع إنجلترا جاهز للعودة أمام سلوفاكيا يورو 2024 - الكشف عن سبب خروج فودين من معسكر إنجلترا.. وموعد عودته يورو 2024 - سانيول: لا أستطيع تذكر ما قلته للاعبي جورجيا.. وتفوفنا على التوقعات يورو 2024 – مباراة تركيا ضد التشيك تضرب رقما قياسيا سلبيا في تاريخ البطولة يورو 2024 – رقم سلبي يحدث في تاريخ رونالدو لأول مرة مع البرتغال كفاراتسخيليا بعد التأهل التاريخي: جورجيا تستطيع منافسة أي منتخب
أخر الأخبار
كفارا يرد على تصريحات كونتي بشأن مستقبله مع نابولي 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
تكليف من اتحاد الكرة لـ بيريرا بسبب أزمات التحكيم الأخيرة في الدوري 50 دقيقة | الدوري المصري
استراحة الدوري – زد (2) – (0) طلائع الجيش 51 دقيقة | الدوري المصري
استراحة الدوري - الإسماعيلي (0)-(1) المصري.. نهاية الشوط الأول 57 دقيقة | الدوري المصري
قائمة بيراميدز - غياب سامي والكرتي أمام سموحة ساعة | الدوري المصري
تشكيل زد - زيكو يقود الهجوم ضد طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
رغم عدم الصعود للدوري.. مكافأة برتغالية لمدرب سبورتنج ساعة | القسم الثاني
التشكيل - تغييرات في الإسماعيلي وعودة عبد الرحمن مجدي.. وفيصل أساسي مع المصري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف رد رابطة الأندية على مطالب الزمالك الـ 4 2 خبر في الجول - الزمالك يحدد قراره النهائي بشأن القمة 3 قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والزمالك 4 يورو 2024 – تعرف على كل المتأهلين لدور الـ16.. مواعيد المباريات والطريق حتى النهائي