لعبة في الجول – يورو 2024.. توقع مشوار بطل يورو 2024

الخميس، 27 يونيو 2024 - 13:24

كتب : FilGoal

توقع مشوار بطل يورو 2024

يقدم لكم FilGoal.com لعبة توقع مشوار الفريق الذي سيتوج بلقب بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا.

وانتهت مباريات دور المجموعات من يورو 2016 والآن عرفنا 16 منتخبا بلغوا الدور الثاني من البطولة التي تقام في ألمانيا من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.

إذا كنت متابع جيد لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا. فهذه اللعبة مناسبة لك.

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اشترك والعب تحدي توقع مشوار بطل يورو 2024 من هنا.

وتأهل إلى دور الـ16 كل من:

المجموعة الأولى: ألمانيا- سويسرا

المجموعة الثانية: إسبانيا- إيطاليا

المجموعة الثالثة: إنجلترا- الدنمارك- سلوفينيا

المجموعة الرابعة: النمسا- فرنسا- هولندا

المجموعة الخامسة: رومانيا- بلجيكا- سلوفاكيا

المجموعة السادسة: البرتغال- تركيا- جورجيا.

يورو 2024
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