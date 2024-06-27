لعبة في الجول – يورو 2024.. توقع مشوار بطل يورو 2024
الخميس، 27 يونيو 2024 - 13:24
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com لعبة توقع مشوار الفريق الذي سيتوج بلقب بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا.
وانتهت مباريات دور المجموعات من يورو 2016 والآن عرفنا 16 منتخبا بلغوا الدور الثاني من البطولة التي تقام في ألمانيا من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.
إذا كنت متابع جيد لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا. فهذه اللعبة مناسبة لك.
اشترك والعب تحدي توقع مشوار بطل يورو 2024 من هنا.
وتأهل إلى دور الـ16 كل من:
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